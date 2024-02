Szakértő: Csak pillanatnyi politikai okokból akar Gyurcsány államfőválasztást

Valószínűleg kormányellenes népszavazásként tekintene az ellenzék egy ilyen választásra, amivel becsapnák saját szavazóikat is, hiszen a magyar köztársasági elnök nem része a kormánynak. Emellett szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a miniszterelnököt is a parlament választja, azaz ebből a szempontból is illeszkedik a köztársasági elnök megbízatásának keletkezése a magyar közjogi rendszerbe.