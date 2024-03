Átfegyverzik a teljes Magyar Honvédséget

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Mandiner Reakció című podcastjében járt, ahol arról is beszélt, hogy a veszélyek korában, egy döntően leromlott biztonsági helyzetben meg kell lennie mindennek ahhoz, hogy a magyar emberek biztonságban érezhessék magukat.

Az orosz–ukrán háború a legveszélyesebb időszakához ért, most higgadtságra, józanságra van a legnagyobb szükség

– mondta a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a múlt év nyarán elindult ukrán ellentámadás mostanra megakadt, a visszájára fordult, és az orosz csapatok vették át a front minden szakaszán a kezdeményezést.

A politikus szerint az ukrán háborúval kapcsolatban mostanra kijelenthető, hogy megváltozott a harcok dinamikája, és mindenki, aki az előző fél évben az ukránok győzelmét harangozta be, kénytelen revideálni az álláspontját. A tárcavezető szerint ugyanakkor a most tapasztalható sikertelenségekre nem az eszakláció, hanem a háború mihamarabbi lezárása lehet a hatékony válasz.

Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta: azt senki nem vitatja, hogy Ukrajna a megtámadott fél és a területi integritásáról van szó, bár közvetetten egész Európa új védelmi, biztonsági garanciájának kidolgozásáról is.

Nem a magyar kormány dolga, hogy megmondja, a béketárgyalások mire jussanak, de Magyarországnak kiemelt biztonsági érdekei vannak a földrajzi elhelyezkedése miatt. Párizsból, Londonból, Berlinből ilyen ajánlatokat tenni, mint amelyek most elhangzottak, nagy felelőtlenség

– szögezte le.

A honvédelmi miniszter a finnek és a svédek NATO-csatlakozásával kapcsolatban elmondta, a magyar kormány kezdetektől fogva támogatta Finnország és Svédország csatlakozását, a magyar parlament azonban sokak által érthető módon várt egy minimális párbeszédet a svéd parlamenttől.

Kitért arra is, hogy a haderőfejlesztés Magyarország számára elkerülhetetlen. A miniszter azt is elárulta, hogy jelenleg is történelmi változások zajlanak a hadseregben, és teljes átfegyverzés történik minden haderőnemben. Ennek részeként egyrészről eszközbeszerzés történik, másrészről pedig megkezdődik a hadieszközök itthoni gyártása, ami exportképességet is adhat.