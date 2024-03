Elkapták az Ausztriában késelő magyar férfit

Végezni akart magával

A férfi egy búcsúlevelet is írt, így minden jel arra mutat, hogy a késelés után öngyilkosságot akart megkísérelni.

A 33 éves nő a nyakán sérült meg, mentőhelikopter szállította a bécsi kórházba súlyos állapotban, de úgy tűnik, hogy már túl van az életveszélyen.

Kiderült, a férfit már korábban eltiltották a volt feleségétől. Ezt megszegve ment csütörtökön este a nő háza előtti parkolóhoz, ahol aztán a késelés is történt. Helmut Marban rendőrségi szóvivő elmondta: amikor találkoztak, a férfi kést rántott és a feleségére támadt, akit megsebesített. Az erősen vérző nő be tudott menekülni a házba az egyik szomszédhoz, aki aztán értesítette a hatóságokat. Rajta kívül egy másik lakó is látta az esetet az ablakból, ő is hívta a segélyhívót.