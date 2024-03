Feljelentést tettek az újbudai pedofil ügyében

Emellett a bírósági végzésben az is szerepel: adat van arra is, hogy a gyanúsított a felügyelete alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyerekek sérelmére szexuális erőszakot követett el. Utóbbival egyelőre még nincs meggyanúsítva.

Tényi emlékeztetett: az Alaptörvény is rögzíti, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez, védelemhez és gondoskodáshoz.

A kiskorú sérelmére elkövetett, a gyermek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények miatt indított büntetőeljárást soron kívül kell lefolytatni

– mutatott rá a bejelentő.