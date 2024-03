Több óvodában is dolgozhatott az újbudai pedofil

Legalább két, az újbudai önkormányzat igazgatásában és fenntartásában álló intézmény munkavállalója lehetett az a fiatal férfi, aki gyanú szerint egy mosdóban fajtalankodott egy kisfiúval.

A Magyar Nemzet értesülései szerint ugyanakkor miután az egyik óvodában panaszt tettek ellene, nem kirúgták, hanem áthelyezték a kerület másik intézményébe.

Fontos pozícióban

A pedofil férfival, Győrffy Péterrel szembeni megengedő bánásmódot a kerület baloldali vezetése lapunk értesülései szerint azért alkalmazta, mert annak édesanyja fontos pozíciót tölt be a XI. kerületi önkormányzatnál. Győrffyné Molnár Ilona a kerület humánszolgálati igazgatóságának vezetője, közvetetten az ő felügyelete alatt működnek többek között az önkormányzat köznevelési intézményei.

Amint arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, egy hónapra letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) azt az óvodai alkalmazottat, aki ellen a XI. kerületi Rendőrkapitányság szexuális kényszerítés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást – tájékoztatta lapunkat a Fővárosi Törvényszék. A fogvatartás helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet (IMEI) jelölték ki.

Úgy tudjuk, a szülőknek jó ideje gyanús volt a baloldali irányítású önkormányzat egyik óvodájában dolgozó férfi.

A szülők félelmeit igazolta a rendőrségi nyomozás, az egyenruhások pedig pénteken le is csaptak a férfira, akit őrizetbe vettek.

Egy mosdóban fajtalankodhatott egy kisgyermekkel

Úgy tudjuk, a férfit jelenleg 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítéssel gyanúsítják. Értesülésünk szerint a

pedagógiai asszisztens az óvoda területén lévő mosdóban fajtalankodhatott egy kisgyermekkel.

Emellett a bírósági végzésben az is szerepel:

adat van arra is, hogy a gyanúsított a felügyelete alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyerekek sérelmére szexuális erőszakot követett el.

Utóbbival egyelőre még nincs meggyanúsítva.

Nem mertek lépni ellene

A botrányos esettel kapcsolatban Újbuda Önkormányzata is közleményt adott ki. Mint írták, a rendőrség február 23-án kezdett adatgyűjtésbe egy névtelen bejelentés alapján. Újbuda Önkormányzata is ekkor értesült először az ügyről. Az érintett dolgozó azóta nem léphetett be az óvoda területére, nem találkozhatott a gyermekekkel, 2018-ban kezdődött munkaviszonyának megszüntetésére haladéktalanul sor került, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya pedig megszűnt.

A közleményben azt is megemlítették, hogy korábban az érintett pedagógusasszisztens munkájával kapcsolatban panasz sem az óvoda vezetéséhez, sem az önkormányzathoz nem érkezett.

Ezzel szemben a Magyar Nemzet úgy értesült, hogy

igenis volt panasz a férfira, egy kisfiú szülei jelezték a problémát az óvónőknek, majd az óvodapedagógusok is az intézményvezetőnek,

de mivel a gyanúsított anyja az önkormányzatnál dolgozik, nem mertek fellépni ellene.