Így gyakorlatoznak a magyar Gripenek + videó

Második hete gyakorlatoznak az Magyar Honvédség (HM) vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár vadászpilótái. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár állományának bevonásával a légierő csapatai közötti együttműködést kívánják erősíteni, a NATO Electronic Warfare Force Integration program részeként pedig az elektronikai hadviselésre, azon belül elsősorban a zavarásra helyezték a hangsúlyt a minél szélesebb körű és magasabb szintű tapasztalatszerzés érdekében – közölte a Magyar Honvédség.

Forrás: Magyar Honvédség

Gróf Gergely ezredes, az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár dandárparancsnoka elmondta: kiemelten fontosnak tartja az úgynevezett látóhatáron túli feladatok (Beyond-Visual-Range, BVR) gyakorlását.

A pilóták előtt álló kihívások folyamatosan nehezednek,

az első nap csupán egy Dassault Falcon 20-as gép zavaró tevékenysége mellett kell az ellenséget jelentő vadászgépeket kiűzniük a légtérből, az utolsó napra már földi csapásmérést is imitálniuk kell, különféle, az ellenség által erősen védett célokra. Mindezt kommunikációs és radarzavarás mellett, miközben az adatmegmásítás lehetőségére is ügyelniük kell, aminek következtében előfordulhat, hogy a célpont nem is a megadott helyen van – ismerteti.

Forrás: Magyar Honvédség

Az év eleji kezdőgyakorlat után legközelebb májusban kell hasonló módon helyt állniuk a Magyar Honvédség vadászpilótáinak a Csehországban tartandó Lion Effort gyakorlaton, amelyen az összes Gripent alkalmazó ország részt vesz – hívta fel a figyelmet.