Kísérteties időpontot választottak az új magyar út átadására

A Nógrád Vármegyei Hírportál is beszámolt róla, hogy új, harminc hektáros ipari parkot alakítottak ki Bátonyterenyén, a már működő ipari terület közelében. A több mint 1,3 milliárd forintból megvalósuló beruházás részeként épült meg a Nagybátonyt Kisterenyével összekötő út is.

A projekt ugyan már lezárult, azonban a szakaszon Zagyva-híd és vasúti átjáró is létesült, amit a forgalomba helyezést megelőzően minden szakhatóságnak engedélyeznie kellett.

Az új ipari park kialakítására 2016-ban pályáztunk, akkor még a tervezése sem indult meg a 23-as számú főút fejlesztéséhez kapcsolódóan a Kisterenyét Nagybátonnyal összekötő útnak

– tájékoztatta a lapot Nagy-Majdon József polgármester, majd kifejtette: – Annak a szándéka, hogy a 21-es számú főútról egy bekötőutat létesítsünk, már régebb óta megvolt. Az új ipari park infrastrukturális kialakítása ezt lehetővé tette. Azáltal nemcsak a 21-est kötöttük be a Pennyhez vezető Kossuth útba, hanem az Orgona út folytatásaként bekapcsoltuk a régebbi iparterületünket is, ahol mások mellett a Viessmann Kft. és a Fűtőber Kft. is található. Innentől a bányavárosban élők gépjárművel, vagy kerékpárral is biztonsággal eljuthatnak a munkahelyükre.