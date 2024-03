Mártírt csinálna Pankotai Liliből a nyugati balos média

Még mindig előszeretettel foglalkozik Pankotai Lilivel a nyugati média – számolt be a Mandiner. Mint írták, a Kometa nevű francia lap most kiadta Pankotai Lili naplóját. A naplóban az aktivista a következőket jegyezte le:

Az Orbán-kormány fenyegető leveleket küld a tiltakozó tanároknak, még el is bocsátja őket, néhányan pedig felmondanak. A fele a következő öt-tíz évben nyugdíjba megy. Ha semmi sem változik, az oktatási rendszer nagyrészt tönkremegy. Ma Pécsett tüntetek. Sokadszorra hallom a tüntetők követeléseit. Mindenkinek elege van ebből a kormányból...

Ezzel kapcsolatban egy olyan francia nyelvű posztot osztottak meg, amelyben arról írtak, hogy miután az aktivista részt vett a magyar oktatási rendszer reformja elleni tüntetésen, az Orbán-párti támogatók célpontjává vált. A posztban azt is állítják, hogy Pankotai Lilinek iskolát kellett váltania, el kellett költöznie, és még bíróság előtt is meg kellett jelennie aktivizmusa miatt. Azt is megjegyezték a bejegyzés végén, hogy Pankotai a dühös fiatalok szimbólumává vált – közölte a lap.

