Több bűnügyben is nyomoznak a pécsi városházánál

Szóba került az is, hogyan apasztotta a pécsi büdzsét Péterffy ügyvéd barátainak megbízása. Csak 2020 és 2022 között 603 millió forintot fizettek ki annak az ügyvédcsapatnak a város pénzéből (önkormányzati, illetve önkormányzati céges megbízások), amelyet Bodnár Imre volt szocialista országgyűlési képviselőjelölt, a polgármester jóbarátja vezet. Jutott a sorban önkormányzati céges megbízás annak a pécsi ügyvédnőnek is, aki ellen sikkasztás miatt nyomoznak, miután tíz ügyfele is feljelentette.