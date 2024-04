Brüsszel elárulta a magyar gazdákat

Nagy István agrárminiszter a mai Kormányinfón az európai agráriumot illetően arról beszélt, hogy soha ilyen mértékű zöldideológiai nyomás nem érte Európát. Minden szakmai alapot nélkülöző előírások miatt elvesztették a gazdák a lehetőségeiket. – A háború miatt tele vagyunk kihívásokkal, az ukrán vámmentességgel és korlátlan exportálással Brüsszel megnyitotta az uniós határokat, hatalmas mennyiségben jelentek meg termékek, korlátozva az európai gazdák lehetőségeit – mondta.

Jelezte, ezért a magyar és az uniós belpiacot súlyos túlkínálat és alacsony árak jellemzik. Ehhez társul a tavaly kezdődött uniós támogatási ciklus, amely adminisztratív terhekek is hárított a gazdákra.

– Brüsszel és az európai bizottság elárulta a magyar gazdákat, őket meg kell védenünk. Ezért a gazdák védelmében többpontos intézkedést dolgoztunk ki, a kormány nemzeti hatáskörben újabb, az importot érintő intézkedést hozott. Azon termékekre, melyeket tilos behozni, teljes bejelentési kötelezettséget írunk elő minden külföldről érkező terméknél – ismertette a kormány új intézkedéseit az agrárminiszter.

Milliárdokat juttat a gazdáknak a magyar állam

– Második lépésként az államkincstár teljesíti a kifizetéseket a gazdáknak, most 265 milliárd forintnyi támogatás érkezik május végéig a gazdákhoz – jelentette be Nagy István. Az Agrár Széchenyi-kártyákat illetően a beérkező igényeknél a kormány 2026-ig 45 milliárd forintot biztosít a programhoz. Mindössze ötszázalékos kamattal juthatnak így kölcsönhöz a magyar gazdák. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után kilencven százalékra emelik a visszatérítés mértékét.

Nagy István, agrárminiszter. Fotó: Polyak Attila

Egy kétmilliárdos agrártámogatás svájci bankszámlára történt utalásáról kérdezték Nagy Istvánt, aki elmondta: folyamatban van az ügy, aki ebben érintett, már nem dolgozik a tárcánál. – Olyan a szakmai anyagra szüksége volt a minisztériumnak, azokat a jogi irodákat kérték fel, akik a földtörvény megalkotásában is részt vettek korábban. Szakszerű volt a megrendelés, és a felhasználás is, számunkra itt a történet véget ért – vélekedett a miniszter, aki azt is kijelentkezte, hogy Nobilis Kristóffal soha életében nem beszélt.

Magyar Péter korábbi állításai kapcsán Nagy István elmondta, kizárt, hogy bárkinek bármilyen családi kapcsolata előnyhöz vezet bármilyen döntésben. – Minden agráriumot érintő háttérintézményben csak a szakmai érdek számított, családi érdek nem – mondta. Hozzátette: hogy Magyar Péter mit mesél, milyen népmesei történetet épít fel, mindegy, a mesék gyermekek számára valóak.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)