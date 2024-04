Éjszaka még fagyhat is, holnap sem tér vissza a jó idő

A Magyarország felett átvonuló hidegfront továbbra is meghatározza hazánk időjárását. A kora tavaszias idő továbbra is megmarad. A most tapasztalható markáns lehűlés a következő napokban sem fog érdemben változni.

A HungaroMet tájékoztatása szerint szerdán szórványosan még előfordulhatnak záporok, jégdarazáporok. Elsősorban a Salgótarján–Szeged vonal szélesebb sávjában zivatarok is kialakulhatnak. A hegyekben hózápor sem zárható ki. Az északi, északnyugati szelet az ország nyugati felén élénk, néhol erős lökések kísérik. Emellett záporok, zivatarok is átmeneti szélerősödéssel járhatnak.

Estére 5 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Naplemente után a Dunántúlon jelentősen csökken a felhőzet, keletebbre viszont továbbra is sok felhőre számíthatunk. Keleten, főként a Salgótarján–Szeged vonal szélesebb sávjában további záporok valószínűek, az esti órákban még zivatar is lehet. Az északi, északnyugati szelet főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon élénk, hajnaltól a Bodrogköz, Zemplén térségében már erős széllökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul,

de az Északi-középhegység szélvédett, kevésbé felhős helyein gyenge fagy sem kizárt.

Forrás: HungaroMet

Csütörtök délelőtt az ország keleti harmadában még több lehet a felhő, majd ott is gomolyosodik a felhőzet. Máshol gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Elszórtan várhatók záporok, hódarazáporok, a Duna–Tisza-közén zivatar kialakulása sem kizárt.

Az északi szél nagy területen megélénkül, a Bodrogközben és a Bakonyban, valamint záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.