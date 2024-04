Hajléktalan szatír randalírozik Dunakeszin

A gyomorforgató látványra egy helyi férfi lett figyelmes a napokban, fényes nappal. A Ripost beszámolója szerint egy helyi döbbenten vette észre, mit művel a megállóban tanyázó hajléktalan. A férfi ugyanis nemcsak, hogy önkívületi állapotba került az alkoholfogyasztástól, hanem még önkielégítést is végzett a buszmegálló padján.

Sokat jövök-megyek autóval Dunakeszin. Ezt a hajléktalant már többször láttam ott, a padon élni. Azt nem mondom, hogy nem zavart, de elfogadtam. De az már férfi létemre sem fér bele, hogy fényes délelőtt maszturbál a buszmegálló padján ülve!

– mondta a Ripostnak a döbbent férfi.

A városiak közül többen is megerősítették, hogy a hajléktalanok több helyen is problémát jelentenek, nem csupán ebben a megállóban, hanem a többiben is találkozni velük városszerte.

Mindkettőjükkel össze lehet futni a város több pontján, volt, hogy egy másik megállóban fetrengett egyikük. A másikukkal pedig az úton találkoztam, undorító volt akkor is, bűzlött és dülöngélt

– mesélte egy helyi férfi a Ripostnak, majd egy másik környékbeli azt mondta, ő egyszer azt látta, ahogy az egyik férfi maga alá vizelt:

És azt sem tartom kizártnak, hogy ott nem „csak” vizelet volt. Undorító, majdnem elhánytam magam. És itt nagyon sok gyerek járkál. Valamit kellene kezdeni ezzel a problémával. Értem, hogy nincsen hova menniük, de az, amit az utcán csinálnak, az már vállalhatatlan. És nem szeretném, hogyha mondjuk a gyermekem előtt önkielégítene

– szögezte le egy asszony.