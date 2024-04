Hiába volt előválasztás Hegyvidéken, a DK keresztbe tesz a Kutyapártnak

A DK a kerületi előválasztást megelőző Kutyapárt–Momentum paktumról nem is tudott, azt előlünk eltitkolták, ahogy azt Kovács Gergely korábbi nyilatkozatában büszkén el is ismerte. A DK-t – és a kerületben működő többi pártot – ez a titkos pártpaktum nem köti, nem is kötheti, hiszen abban nem vettünk részt, arról csak a sajtóból értesültünk. Most pedig ezt akarják erőszakosan lenyomni a torkunkon