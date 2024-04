Hídpénzbotrány: Budai Gyula vesztegetés miatt tett feljelentést

A tegnapi napon a hatósághoz fordult és feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) a fővárosi baloldalhoz és Vig Mórhoz köthető Lánchíd-botrány ügyében Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő. A politikus elmondta, hogy a napokban kapott egy levelet, amiben fontos információk voltak a Lánchíd felújításával kapcsolatban. A levélíró információi szerint Vig Mór a Mammut áruházban található egyik biztonsági cég irodájába járt elszámolni. Ez a biztonsági cég kapcsolatban áll a felújítást végző A-Híd Zrt.-vel – tette hozzá Budai, megjegyezve, hogy az elszámolás a biztonsági cég vezetőjével történt. A levélíró úgy tudja, hogy a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővároshoz. Budai Gyula szerint ezek a tények felvetik a hivatali vesztegetés bűntettének gyanúját, így a tegnapi napon feljelentést tett az NNI-nél, a feljelentéshez csatolta a levelet is.

Számlagyár

Ismert, Vig Mórt (aki nem mellesleg Vig Dávid Amnesty-vezér testvére) tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le, miután belebukott egy sok száz milliós számlagyárba. A NAV az ügyben 33 helyszínen tartott házkutatást és foglalt le pénzeket. Az eljárásban kiszálltak többek között Hegedüs Dánielhez ügyvédhez, illetve a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-hez is.

Nem kellett rá sokat várni, és kiderült, miért történhetett a cégnél a hatósági intézkedés: az Atv.hu ugyanis arról számolt be, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt Vig cégének, fentebb említett Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbutaltak kilencszázmillió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

Megírtuk azt is, hogy a rendelkezésre álló információk szerint, miután a több más bűncselekménnyel is összefüggésbe hozott Vig Mórt egy jogerős ítélete miatt eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától, bevonták Hegedüst is az ügyletekbe, aki, úgy tudjuk, a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.