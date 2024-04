Magyar Péter ezért hallgat arról, hogy küldene-e magyar katonákat a háborúba

A kommunikációs igazgató kitért arra is, hogy külföldi befolyásra és külföldi irányításra következtetett abból, hogy titkosszolgálati hátterű párt a TISZA, továbbá abból is, amit Magyar Péter barátnője elmondott a finanszírozásról. – Aztán ott volt ez a derék Láng Balázs nevű úr, aki megjelent Gyurcsányéknál, a szocialistáknál, mindenhol. Most külföldön van, majd elmondta, hogy hazajött, és elhozta a fél világot. Vajon melyik felét a világnak? – tette fel a kérdést Menczer Tamás.