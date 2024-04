Magyar Péter kampánya tiszta amerikai – Pressman vendégei látványosan segítik

Szerintük „így már teljesen nyilvánvaló, hogy miért is állt be NoÁr néhány napja Magyar Péter mögé. […] És, hogy Magyar Péter mozgalma már a kezdetektől NoÁr és az amerikai baloldalhoz lehetett bekötve, mi sem bizonyítja jobban, minthogy ha Legyél Te a változás! honlapjára látogatva a szintén az amerikai baloldal által pénzelt Tanítanék Mozgalom és NoÁr közös jelképét és egy tanártüntetés pillanatfelvételét láthatjuk. Emlékezetes, hogy a Tanítanék mögött álló Humán Platform Egyesületet csak 2022-ben 54,5 millió forintnyi külföldi pénzből támogatták. A rekordmagas összeget attól a Democracy and Pluralism nevű szervezettől kapta a Humán Platform Egyesület, amely a Gulyás Márton-féle Partizán alapítványát is tízmilliókkal támogatta.”

Nagy Ervintől VV Zsoltin és a Partizánon át Pottyondy Edináig egy sor dollárceleb segíti tehát a legkülönbözőbb módokon és megközelítésekkel Magyar Péter felépítését.

Borítókép: David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)