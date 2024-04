Megérkezett a hidegfront, az ország egyik fele már ázik

Borult, esős napra ébredünk kedden az ország egyik felében, a déli, délkeleti tájakon viszont a reggeli órákban még a nap is kisüt, és majd csak a délelőtt folyamán érkezik meg a front és ezzel együtt az áhított eső: az Alföldön ugyanis a hetek óta tartó szárazság nem tett jót a tavaszi vetéseknek, a föld felső rétege ugyanis igencsak túlmelegedett.

A HungaroMet tájékoztatása szerint a nyáriasan meleg időnek egy időre búcsút inthetünk, a markáns lehűlést hozó front hatására ma már jelentősen visszaesik a hőmérséklet.

A csapadék mellett időszakosan a szél is feltámadhat, amelyet a front mentén erős, viharos széllökések kísérnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a délkeleti tájakon a déli órákra 20 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Ezt követően ott is folyamatosan hűlni fog a levegő.

Délután már az ország déli részét is eléri a front Forrás: HungaroMet

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)