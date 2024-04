Menczer Tamás: Az eredményeink világosak, de azokat most meg is kell védeni + videó

– A mi politikai közösségünk a legsikeresebb és legerősebb egész Európában – jelentette ki Facebook-oldalára feltöltött videójában a Fidesz–KDNP politikai kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás aláhúzta: a sikereiket nem ajándékba kapták, megdolgoztak értük. Az eredmények okaként azt nevezte meg, hogy szerinte Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány volt az, aki az elmúlt 13 évben mindig elsőként a leggyorsabban ismerte fel a válságokat, a kihívásokat és helyes válaszokat adott.

– Mi mondtuk azt, hogy Ukrajnában háború helyett béke kell, a csatatéren nincs megoldás, ott csak halottak vannak. Azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Mi mondtuk azt is, hogy a bevándorlás veszélyes, a bevándorlás terror, bűnözés, bűncselekményeket, párhuzamos társadalmat jelent, tehát a bevándorlást nem megszervezni kell, hanem megállítani, és Magyarországot meg fogjuk őrizni magyar országnak – sorolta egyebek mellett az elért eredményeket a politikus.

Menczer Tamás úgy véli ezek ugyan világosak, de most meg is kell védeni őket. Rámutatott: a baloldal vezére továbbra is Gyurcsány, aki egyszer már tönkretette ezt az országot.

Ráadásul a baloldalon feltűntek új szereplők, politikai kalandorok, árulók, feleségüket rettegésben tartó figurák

– utalt Magyar Péterre a politikus. – Választáshoz közeledünk, a közösségünk erős, a munkát el fogjuk végezni, a harcot felemelt fejjel, egyenes háttal meg fogjuk vívni, és ha együtt vagyunk, a közösségünk erejének köszönhetően meg is fogjuk nyerni – fogalmazott.