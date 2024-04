Vitézy Dávid meglepő kijelentést tett, elárulta, kire szavazott legutóbb

– Annak ellenére, hogy Karácsony Gergelyre szavaztam, és bizalmat adtam ennek a városvezetésnek, úgy érzem, hogy nem élnek azzal a felhatalmazással, amit kaptak, nem abba az irányba kormányozzák ezt a várost, és nem azzal a lendülettel, ahogy kellene – jelentette ki az Index mai podcastműsorában Vitézy Dávid. Az LMP főpolgármester-jelöltje egyébként elmondta, hogy már 2019-ben is megkeresték azzal, hogy induljon a főpolgármesteri címért, sőt még 2014-ben is volt, aki arra próbálta rávenni, hogy hívja ki Tarlós Istvánt, akivel akkoriban már megromlott a viszonya, és a BKK vezérigazgatói székéből is távoznia kellett.

Vitézy sokat beszélt a műsorban egykori főnökéről, Tarlósról, de a Fidesz és a közlekedési államtitkári munkája is szóba került. A főpolgármester-jelölt azt hangoztatta, hogy Budapest-párti akar lenni, és nem országos ügyeket szeretne a zászlajára tűzni, ha megválasztják.