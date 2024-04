Wintermantel Zsolt: Újpest négy éve semmittevéssel telt

Elvesztegetett időszak volt Újpest életében a mögöttünk hagyott négy év – mondta el a Magyar Nemzetnek Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője, Újpest-Káposztásmegyer kormánypárti polgármesterjelöltje. Mint mondta: a környező kerületek fejlettségben sorra lehagyják a IV. kerületet, ha időarányosan összehasonlítjuk a korábbi fideszes vezetés eredményeit a 2019 óta tartó időszakkal, akkor is szembetűnő a különbség. A fideszes politikus 2010 és 2019 között irányította a kerületet, Wintermantel maga is újpesti lakos, így ő maga is elszenvedője volt az elmúlt négy év semmittevésének.



Újpest nem használta ki a remek adottságát, nem használta ki a jó gazdasági lehetőségeit. 2019-ben több mint tízmilliárd forintot hagytunk a kasszában, ennek ellenére nagyjából semmi sem történt

– mondta a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője. Wintermantel Zsolt 2019-es veresége meglepetést okozott, ugyanis a fővárosban népszerű polgármesternek számított, a kerület rohamosan fejlődött.

Kupleráj a városházán

A június 9-én esedékes önkormányzati választáson a IV. kerületben nem indul újra Déri Tibor (DK) polgármester, helyette ismét Trippon Norbert (DK) alpolgármester lett a baloldal jelöltje. Ami érdekes: maga Trippon volt az, aki nem olyan rég kuplerájnak nevezte a városházát.

– Mondhatjuk, hogy Trippon őszödi beszéde volt, amikor ez a mondat elhangzott egy testületi ülésen. Kifakadt belőle, amikor kiderült: nagyon súlyos hibákat tartalmaz a költségvetés. Megpróbálta magáról áthárítani a felelősséget a hivatalnokokra, azokra a hivatalnokokra, akiket ő maga hozott a városházára. A kuplerájt a városházán tapasztaljuk mind a mindennapi működésben, mind a fejlesztések elmaradásában, mind pedig abban, hogy folyamatosak a szabálytalanságok. Rengeteg bírságot kap az önkormányzat, amire korábban nem volt példa – foglalta össze a Fidesz jelöltje.

Trippon Norbert 2010-ben is és 2014-ben is indult a polgármester-választáson; bár a szavazók bizalmát polgármesterjelöltként egyszer sem sikerült elnyernie, Déri Tibor győzelme után felelős, alpolgármesteri pozícióba került. Wintermantel emlékeztetett: Trippon MSZP-s képviselőként került be a testületbe, majd azonnal az alakuló ülésen átült a Gyurcsány-pártba, és azóta ott politizál.

Nesze semmi…

– Hihetetlen mennyiségű hazugságot halmoztak fel a választási kampányban, az ígéretekből semmi nem valósult meg – vont mérleget a polgármesterjelölt.

Wintermantel emlékeztetett: 2010–2019 között új uszoda, piac- és rendezvényközpont épült, felújították a szakrendelőt, megújult az összes gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő és számos iskola.

Továbbá két vadonatúj tornateremmel bővült a helyi közoktatás, zöldenergetikai beruházások sorát hajtottak végre, az új uszodát is geotermikus energiával fűtik.

– Ha mi ígérünk valamit, azt meg is valósítjuk. Ha visszatekintünk az általam vezetett kilenc évre, mögöttünk van teljesítmény. A Déri vezette ciklusban számos olyan intézkedés volt, amely valamennyi újpestit negatívan érintette. Például: mi minden évben kétszer adtunk a nyugdíjasoknak ajándékcsomagot. Ezt megszüntették, azt mondták, hogy helyette adnak majd többet, jobbat, ám évekig nem történt semmi. Most a választások előtt újra megpróbálkoztak valamivel. Megszüntették a fiatal családok lakáshoz jutási támogatását és a rendvédelmi dolgozók évi kétszeri jutalmazását. Leállították az okostanterem-fejlesztési programot, legutóbb nem adták oda az óvónőknek az állam által biztosított béremelést. Összességében ez alatt az időszak alatt a lakosok kevesebbet kaptak Újpest önkormányzatától, mint korábban. Azt kell mondanom, hogy a sok ígérettel szemben, ami pozitív és előremutató volt, nem valósult meg semmi – sorolta Wintermantel Zsolt.

Fotó: Csudai Sándor

Átkeresztelt várólisták

– A szakrendelőben sok lelkiismeretes, elkötelezett orvos és ápoló dolgozik és magas színvonalú ellátást biztosít. Nyilvánvalóan minden egészségügyi intézménynél vannak olyan problémák, hiányosságok, ami miatt nem tud tökéletesen működni. Álságos és hazug dolog volt, hogy a baloldal azt ígérte, a várólisták megszüntetése csak pénz kérdése. Ebből sem lett semmi, de valóban megszűnt a várólista, mert átnevezték előjegyzésre. Tehát ugyanúgy várni kell, hogy valaki bejusson egy ellátásra. Hozzáteszem, a szakrendelőben bármilyen fejlesztés volt, csak és kizárólag a kormány Egészséges Budapest programjának köszönhető, amit ők elhallgatnak. Az egész jelenlegi városvezetés a kuplerájjal és mindennel együtt a hazugságon alapul. Nem mondtak igazat a kampányban, nem cselekszenek őszintén a napi működésben, és az eredményekkel is és az újabb ígéretekkel is hazudnak – húzta alá Wintermantel Zsolt, aki Újpestnek teljesen más jövőképet vizionál.