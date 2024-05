Átverés a standokon: akár kétezer forintba is kerülhet az importeper, amit magyarként árulnak

Magyar gyümölcsként hirdetve árulják az alkalmi utcai árusok az epret/szamócát, 1500-2000 forintos kilónkénti áron, miközben valójában külföldről kerül hazánkba, és még csak nem is finom – hívta fel a figyelmet az Agroinform.hu. A portál emlékeztet, hogy bár eperszezon van, nem árt, ha odafigyelünk, kitől vásárolunk.

Ez a szamóca ugyanis nem a magyar termelőktől érkezik, hanem spanyol és görög gyümölcs, amit különféle vegyszerekkel tartósítottak.

Az import szamóca minden évben elárasztja a hazai piacot, lenyomja az árakat és gyakran megkárosítja a fogyasztókat.

Az utcán, bódékban sok eperárussal találkozunk, akiknek a 80 százaléka szélhámos, mert az országba kamionszámra érkező spanyol vagy görög epret magyarként, főként lajosmizseiként adják el

– figyelmeztet a TikTok-on a kunbaracsi Organikus Farm gazdája. A szakember azt javasolja, hogy ne elégedjünk meg a nyugtával, hanem kérjünk az eladótól áfás számlát is, mert azt csaló árus nem fog tudni adni. De az is segíthet, ha elkérjük az őstermelői igazolványát is az eladónak, vagy megkérjük, hogy mutasson fotót a kertészetéről. A szakember szerint ugyanis egy igazi termelő folyamatosan fotózza, videózza a földjeit, termését, mert büszke rá.

A Ahhoz, hogy valaki utcai értékesítésbe kezdjen, működési engedélyre is szüksége van, amit kormányrendelet szabályoz. Az engedély nélküli árusítás ezért nem csak az áru eredetével kapcsolatos átverést, hanem illegális tevékenységet is jelenthet. A Trade Magazin információ szerint ugyanakkor rendőrségnek nincs jogszabályi felhatalmazása az illegális árusokkal szembeni fellépésre, csak abban az esetben, ha bűncselekményt vagy szabálysértést észlelnek.

A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint is nagy a különbség a külföldi és a magyar szamóca között: amíg az importált gyümölcs koraérett, ebből adódóan ízetlen, addig a hazait teljesen éretten szedik le, ami megmutatkozik a termékek ízvilágában.

A csalók elkerülésére, és az ízetlen, vegyszeres portékák helyett jó alternatívát jelenthetnek a Szedd magad! akciók, ahol a termelők kertjeiből magunk válogathatunk az ízletes szamócák közül. A következő napokban, hetekben így érdemes lesz figyelni azokat a kerteket, ahol igazi magyar szamócát vásárolhatunk.

