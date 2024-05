Bele akarnak minket rángatni a háborúba + videó

A műsorban elhangzott: megvalósult Soros Györgynek az a terve is, amelyet még 1993-ban vázolt fel. Miszerint a nyílt társadalom terjesztésének ügyében nem elég elszántak a nyugati országok, mert félnek attól, hogy milyen belpolitikai hatása lenne a háborúból hullazsákban hazaküldött katonáknak. Ezért a Nyugatnak kell adnia a fegyvert, a kelet-közép-európai országoknak pedig a katonákat. „Lássuk a párhuzamot, ami most megvalósult: jelen állás szerint ott tart a háború, hogy a Nyugat küldi a fegyvereket, a muníciót, az ukránok pedig halnak meg” – mondta Koskovics Zoltán.

Azért nem tetszenek a magyarországi baloldalnak a „Stop, háború” plakátok (amelyek szerint ők háborúpártiak), mert fáj nekik az igazság – hangsúlyozta Szánthó Miklós.

Most valaki kitette az asztalra, amit ők megpróbáltak a háttérben „mókolni”, hogy „na, gyerekek, ezek vagytok ti”. És az is fáj nekik, hogy a magyar jobboldal már képes arra, van olyan képessége, hogy ezt érhetően bemutassa. Hozzászoktak ugyanis, hogy korábban összevissza hazudozhattak, úgyse tudják meg az emberek. Hát most megtudják! – fejtette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg:

Borítókép: Az Igazság órája című műsor logója (Forrás: YouTube-képernyőkép)