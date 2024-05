Dömötör Csaba: Békét, de mindenáron

Európa nem kis pénzösszeget költött már így is a háborúra. Azok után, hogy óriási fegyverszállítmányokat küld Európa a hadszíntérre, most már egyre-másra hallatszódnak azok a hangok, amelyek általános hadkötelezettségről szólnak. Tehát arról, hogy be kéne ezt ott is vezetni, ahol még nem vezették be – mondta Dömötör Csaba a Fidesz nyírkátai lakossági fórumán.

Nekünk rendkívül szörnyű emlékeket idéz fel, ha általános hadkötelezettségről hallunk egy olyan időszakban, amely háborús időszak. Mi továbbra is egy dolgot akarunk: békét, de mindenáron

– mutatott rá a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.