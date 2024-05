Értelmetlen Karácsonyék terve az Autós Nagykoalíció elnöke szerint 

Amellett, hogy ez a terv tömegek közlekedését lehetetlenítené, ezer sebből vérzik. – Eleve nem értelmezhető egy autót pusztán az életkorát alapul véve kizárni a forgalomból, hiszen ennél sokkal meghatározóbb a műszaki állapot.

Ha egy tizenvalahány éves autót folyamatosan hordtak tervszerű, megelőző karbantartásra és a műszaki állapota megfelelő, akkor akár egy néhány esztendős járműnél is alacsonyabb lehet a károsanyag-kibocsátása.

A jármű igénybevételének mértékén is sok múlik. Például sok olyan, viszonylag új autó van, amellyel néhány év alatt többször annyi utat tesznek meg, mint egy tízévesnél régebbivel – fejtette ki lapunk kérdésére Knezsik István, az Autós Nagykoalíció és a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke.



Szavai szerint az elmúlt évek tapasztalatai is arra intenek, hogy az említetthez hasonló elképzeléseket nem árt óvatosan kezelni, hiszen korábban felmerült a fokozottan szennyezőnek tekintett dízelautók betiltása, ám extrém esetben, erősen szmogosabb napokon előfordulhat, hogy a legmodernebb dízelmotorok jobb levegőt engednek ki annál, mint amit beszívnak. A szakember annak fényében is rendkívül alacsonynak nevezte a tízéves határt, hogy a magyar személygépkocsik átlagéletkora 16 év országosan.



– A főváros terveinek kivitelezésében az is komoly nehézséget okozna, hogy a személygépkocsik döntő többsége lízingelt, céges autó.

Ezeknek az autóknak a tulajdonosai pedig a különböző lízingcégek és flottakezelők, amelyek hiába vannak mondjuk Budapestre bejegyezve, ha a járműveket más városokban használják – mutatott rá Knezsik István. További problémaként említette: azt sem tudni, hogy Budapestnek pontosan mely részeiről tiltanák ki a tízévesnél régebbi járgányokat, ahogy az sem ismert, hogy miként, milyen módszerrel próbálnák kiszűrni a potenciális szabályszegéseket. – Mindez azt mutatja, hogy nem egy alaposan átgondolt elképzelésről van szó – tette hozzá.



A szakember szerint azonban bőven lenne mód a budapesti közlekedés javítására, a dugóhelyzet enyhítésére és a károsanyag-kibocsátás ezzel együttjáró csökkentésére.

– Nagyon jótékony hatása lenne például annak, ha a főváros főbb csomópontjain szenzorokkal látnák el a közlekedési lámpákat, hogy azok a tényleges forgalomnak megfelelően váltsanak – vetette fel Knezsik István.



Mint megírtuk, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje felháborítónak nevezte Karácsonyék tervezett intézkedését, miként azt is, hogy arról meg sem kérdezték az autósokat. – Tipikus balos tempó, átgondolatlan döntések, sötétzöld szempontok és tiltás – fogalmazott Szentkirályi Alexandra a téma kapcsán megosztott minapi Facebook-videójában. Tarlós István korábbi főpolgármester egykori helyettese arra is felhívta a figyelmet, hogy a Belügyminisztérium adatai szerint jelenleg 440 ezer tíz évnél idősebb autó jár a főváros utcáin, ami az összes budapesti gépkocsi 61 százaléka.