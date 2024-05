Ezért volt látható hazánkban is a sarki fény

A vártnál is erősebb, G5 fokozatú geomágneses vihar zajlott le péntekről szombatra virradóan. Ilyen jelenség utoljára 2003. novemberben történt. Nem csoda, hogy egészen elképesztő színű és megjelenésű sarki fényt lehetett megcsodálni szerte a Kárpát-medencében, így Miskolcon is, számolt be a Boon.

A napkitörések miatt az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatala magas fokú riasztást adott ki, hasonló legutóbb 2005 januárjában fordult elő. A hivatal azt is közölte, hogy a mágneses vihar az egész Földet érintheti. Bár tartani lehetett attól, hogy a napvihar miatt akadozhat az internet és a GPS, valamint áramkimaradásokat idéz elő, eddig nincs információ arról, hogy komolyabb zavarokat okozott volna az infrastruktúrában.

Répási Balázs, a fotók készítője elmondta, hogy egy dombra kellett menni a látványhoz, ahol nem volt fényszennyezés, és kellett egy komolyabb kamerával rendelkező telefon, amit éjszakai módban is lehet használni, így lettek élethűek a színek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Répási Balázs/Boon)