Focistákat megszégyenítő cselezéssel menekült a piacon Gyurcsány újpesti polgármesterjelöltje + videó

Újpesten nagyon mozgalmas az élet, azt elmúlt hetekben szó volt már a Momentumból a DK-ba landoló Déri Tibor gyanús lakásszerződéséről, amelyről azt pletykálják, hogy azért kapta, hogy ne induljon újra.

A közelmúltban kiderült, hogy egy, a budapesti ivóvízbázist veszélyeztető beruházás épülhet a kerületben.

De ne feledkezzünk el Bedő Katáról, a kultúráért felelős DK-s alpolgármesterről se, akinek ittas vezetésért elvették a jogosítványát.





Most pedig az úgynevezett autósmoziprojekt került terítékre. Ez az ügy megmutatja, hogy milyen trükkel lopja el az újpestiek pénzét a baloldali városvezetés – legalábbis erről számolt be közösségi oldalán Nagy István önkormányzati képviselő közösségi oldalán. A politikus szerint a lényeg, hogy

az önkormányzat és a munkát ténylegesen végző cég közé beiktatnak egy céget, aki csak számláz és munkavégzés nélkül lefölözi a túlárazásból keletkező többletet.

Az ügyben feljelentés is történt. Ugyanis az önkormányzat és a vetítéseket ténylegesen megvalósító Mozgó Mozi Kft. közé iktatták be a Wizarts Kreatív Kft.-t, akik közreműködése nem volt indokolt, annak sem gazdasági, sem szakmai, sem célszerűségi indoka nem állott fenn. A képviselő szerint alapos a gyanúja, hogy a Wizarts Kreatív Kft.-t előre kitervelten, kifejezetten jogtalan haszonszerzés miatt, színlelt gazdasági tevékenységre alapították, amiben az újpesti városvezetés is közreműködött. Nagy István szerint a Bedő Kata alpolgármester kapcsolatrendszerére visszavezethető személyi összefüggések arra utalnak, hogy az autómoziprojekt előkészítése során a szereplők összejátszottak.

A Magyar Nemzet riportere, Heiter Dávid Tamás több, a kerületet érintő témáról is szerette volna megkérdezni Trippon Norbert jelenlegi alpolgármestert, Gyurcsány Ferenc polgármesterjelöltjét,

ő azonban meglehetősen sajátságos megoldást választott, ugyanis előbb befutott a piacra, aztán gyakori irányváltásokkal szökdelve menekült a stáb elől, miközben munkatársa Fazekas Máté operatőr kameráját próbálta eltakarni.

Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő meglátása szerint leállt Újpest fejlődése az elmúlt években, és botrányt botrányra halmoz az újpesti városvezetés. A politikus emlékeztetett arra is, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjüket, Varju Lászlót is elítélték jogerősen választási csalásért.