Hihetetlen gyűlölet zúdult a Pécsi Egyházmegye fejére, mert megszentelte a városi piacot

Szinte hihetetlen gyűlöletáradat zúdult a Pécsi Egyházmegye fejére, Felföldi Lászlóra a napokban, amiért megszentelte a pécsi piacot, de a rosszmájú hozzászólók a máriagyűdi zarándoklat kapcsán is találtak kivetnivalót, amelynek hangot is adtak a közösségi médiában – közölte a Bama.hu.

Fotó: Bama

A jelenlegi baloldali városvezetés az önkormányzati választáshoz közeledve azért teper, hogy Péterffy Attila polgármesterrel a keresztény hívőktől is szavazatokat szerezzen. Emiatt az utóbbi időben egyre többször folyamodtak számukra meglehetősen idegen lépésekhez, amelyekkel a keresztény egyházzal való, külsőségeiben jobb kapcsolat láttatása volt a cél. Ennek egyik lépése volt az is, hogy a tavaly év végére ígért, de csak a hétvégén átadott Diána téri piac megszentelését Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke végezte el – írta a lap, kiemelve: Ezek a próbálkozások a baloldal korábbi akcióinak köszönhetően nem hitelesek

Péterffy Attila jobbkezétől, Bodnár Imre ügyvédtől már korábban is válogatott szidalmak hangzottak el a kereszténység ellen, hiszen a közösségi oldalán korábban azt közölte az egyik keresztény egyházról, hogy az nem más, mint „az egyetemes ostobaságra építő szekta”.

– idézte fel a lap.

Nehezen értelmezhető, nagy mértékű gyűlölet

A feldühödött baloldali hozzászólók kiakadtak az egyházra, de még a baloldalra is, az akció kontraproduktív volt. Ezt pedig mi sem mutatja meg jobban, mint a polgármester közösségi oldalán olvasható hozzászólások: „Na, most dőlt el, hogy bukta a szavazatomat Péterffy s a mögötte álló haszonlesők! „Felszentelés", „Megyéspüspök" !? Rendben fiúk, lehet szemforgató módon ájtatoskodni, se..et-nyalni, de akkor ezek szerint, nem az én szimpátiámra, támogatásomra pályáztok" – olvasható a magukért beszélő hozzászólások között.

Fotó: Bama

Mindenfelé fröcsögtek a balos szavazók

A gyalázkodásból kijutott a Fidesz-KDNP pécsi polgármesterjelöltjének is. Csizmadia Péter közösségi oldalát is megtalálták a nyomdafestéket nem tűrő stílusban hozzászóló elégedetlen balosok. A hétvégi máriagyűdi zarándoklat kapcsán a hívőkre azt mondták, hogy „nagy az isten állatkertje", vagy betegek, más meg azt közölte, hogy szemetet kellett volna szedniük. A nemzeti oldal részéről igyekeztek a gyalázkodást és a tomboló baloldaliakat is visszafogni, a gyalázkodókat moderálni – mutatott rá a lap.

Íme: