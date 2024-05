Egymilliárdos zebrák miatt jelentették fel a pécsi polgármestert

Hoppál Péter, Pécs parlamenti kéviselője a Hír TV Napi aktuális műsorában hétfő este bejelentette: „hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt” feljelenti Péterffy Attilát, Pécs polgármesterét a nemrég kialakult zebraügy miatt – közölte a Bama.

Hoppál Péter egy sor pécsi botrányra felhívta a figyelmet: beszélt például a lakásmutyiról, korrupciós ügyekről, eltitkolt történésekről, rávilágított a jelenlegi polgármester folyamatos, be nem tartott ígéreteire, valamint arra is, hogy Péterffy becsapta a pécsieket.

A pécsi politikus ezután kiemelte, mivel

a hírek szerint csaknem egymilliárdba kerül majd harmincnál kevesebb zebra kialakítása a városban – ami erősen túlárazott összeg – feljelentés tett az ügyben.

Kétes baloldali városfejlesztések, túlárazott zebrák

Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, a Péterffy-féle baloldali önkormányzat fejlesztései miatt már többször foghatták a fejüket a pécsiek, elég csak az egyetemváros szívében, a Szigeti úton több mint félévig tartó, csigatempóban elkészülő építkezésre gondolni, ám nemrég szintlépés történt: negyvenmilliós gyalogátkelőhely híre ütötte fel a fejét, ahol még lámpa sem lesz.

A baloldali olvasat szerint a biztonságos átkelés körülményeinek kialakításához „megfelelő szélességű” (ez esetben 110 négyzetméternyi) járdát kell építeni, ki kell váltani a járda alatti közművezetékeket is, és a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani. Emellett süllyesztett szegély is kell, valamint a gyengénlátók számára néhány méternyi speciális követ is el kell helyezni. Péterffyék szerint 15 méternyi hosszon 1,4 méter magas üvegkerítést is kell telepíteni.

Ezek mellett egy lámpát is elhelyeznek, illetve hat közúti táblát is kihelyeznek. Végül felfestenek egy zebrát is 316 ezer forint értékben.

A pécsivel szemben Mohácson átlagban három és fél millió forintból kihoznak egy átkelőt. Sőt, Budapesten, a baloldali vezetésű fővárosi önkormányzat a rendkívül forgalmas Astoriánál negyvenmillióból épít meg egy hatsávos úton átvezető jelzőlámpás, járdaszigetes gyalogátkelőhelyet.