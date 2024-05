Negyvenmilliós zebra miatt áll a bál Pécsett, még jelzőlámpa sem lesz az átkelőhelynél

Pécsett élénken emlékeznek a helyiek arra, hogy az egyetemi városrészben milyen dugókat hozott össze a városvezetés, miután hét hónapon keresztül dolgozgattak a Szigeti úton – amelynek a határideje egyébként hat hónap volt. Ezúttal a negyven millióba kerülő, aranyáron elkészülő zebra miatt kell majd türelmesnek lenniük a városlakóknak – írta a Bama.

Épp csak fellélegezhettek a helyiek, Péterffyék nekiláttak az utca északi végénél a sokak szerint is irreálisan drága, negyvenmillióba kerülő zebra kialakításának. Ennek következtében az Ifjúság útja felől nem lehet majd az utcára behajtani, ezt a forgalmat a Koch Valéria iskola felé tolják el. Péterffy Attila polgármester sajtókapcsolati tanácsadója, a különböző lejáratásokban és személyeskedésekben élen járó Barabás Béla fizetett

hirdetésben igyekezett magyarázkodni, hogy mégis miért költenek el negyvenmillió forintot a gyalogátkelőhely létesítésére a kétsávos utcácskában, ahol még jelzőlámpa sem lesz.

– írta a lap.

Drága és nem hatékony

A város első számú propagandistája szerint a biztonságos átkelés körülményeinek kialakításához „megfelelő szélességű” (ez esetben 110 négyzetméternyi) járdát kell építeni, ki kell váltani a járda alatti közművezetékeket is, és a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani. Emellett süllyesztett szegély is kell, valamint a gyengénlátók számára néhány méternyi speciális követ is el kell helyezni. Péterffyék szerint 15 méternyi hosszon 1,4 méter magas üvegkerítést is kell telepíteni.

Ezek mellett egy lámpát is elhelyeznek, illetve hat közúti táblát is kihelyeznek. Végül felfestenek egy zebrát is 316 ezer forint értékben.

A pécsivel szemben Mohácson átlagban három és fél millió forintból kihoznak egy átkelőt. Sőt, Budapesten, a baloldali vezetésű fővárosi önkormányzat a rendkívül forgalmas Astoriánál negyvenmillióból épít meg egy hatsávos úton átvezető jelzőlámpás, járdaszigetes gyalogátkelőhelyet – mutatott rá a lap.

Egyelőre nem tudni, hogy mennyi ideig tartanak majd a munkálatok. A korábbi építkezéseket látva, komoly fennakadásokra készülhetnek fel a környéken élők, dolgozók, tanulók – figyelmeztetett a Bama.