Így számolná fel a Pécsett uralkodó káoszt a Fidesz

A pécsiek elégedetlenek a jelenlegi gyurcsányista városvezetéssel, annak kétes, korrupciós ügyeivel, a városházán folyó nyomozásokkal, az alkalmatlansággal – mondta a Baranya Vármegyei Hírportálnak Csizmadia Péter.

Péterffy Attila és magát minden áron civilnek eladni akaró, de valójában bukott háborúpárti baloldali pártokból verbuvált csapata méltatlan helyzetbe hozta a várost az elmúlt öt évben

– mutatott rá a Fidesz–KDNP jelöltje.

Csizmadia Péter (Forrás: Facebook)

Kővári János, az ÖPE vezetője szerint a pécsieknek elegük van abból is, hogy a város baloldali érdekcsoportok érdekeit helyezi a pécsiek akarata elé.

– Ilyen volt például, amikor a Mandulásban és a vidámparkban is luxuslakóparkot akartak építeni a közösségi célok helyett. Ami a civilségüket illeti, ők ezt csak álcának használják – szögezte le Kővári János, majd emlékeztetett:

még Mellár Tamás, a baloldal országgyűlési képviselője is beolvasott Péterffyéknek, amiért semmibe veszik a civileket.

A nemzeti oldal így orvosolná a helyzetet

Csizmadia Péter közölte: a nemzeti oldal olyan szövetséget ajánl, amelybe minden jóérzésű és a városért tenni akaró pécsit várnak. – Mi egészen máshogy képzeljük a város vezetését. A jelenlegi arrogáns, a pécsiek valós igényeit figyelmen kívül hagyó hatalmi politizálás helyett mi megkérdezzük az embereket. Erről szól a Pécs-konzultáció is – jelezte a Fidesz–KDNP jelöltje.

Felelős, becsületes városvezetés és átlátható önkormányzati gazdálkodás, a pécsiek számára jobb munkahelyeket és jobb fizetést jelentő beruházások Pécsre csábítása, a tömegközlekedés, az utak és járdák rendbe rakása. A családos pécsiek és az idősek igényeire való fokozott odafigyelés

– sorolta terveit Csizmadia Péter.

Elsősorban egy víziót kell nyújtani a pécsiek számára a jelenlegi káosszal szemben – hangsúlyozta Kővári János. Rámutatott: a jelenlegi önkormányzat a fejlesztéseket csak átvette az előző jobboldali vezetéstől, és azokat is csak jó esetben fejezte be.

– Mi 14 éve elkezdtük a fenntartható és élhető város építését, amelyben olyan fejlesztéseket kezdtünk el, amelyek mind ezt a célt szolgálják. Tízmilliárdokat költöttünk az intézményeink energetikai korszerűsítésre, e-buszokat és e-bringákat szereztünk be, az új vásárcsarnokhoz minden pénzt mi szereztünk, bicikliutakat, szabadidőparkokat építettünk, sőt az elmaradott városrészekben lakásokat és közösségi tereket is felújítottunk. Ezeket folytatnánk és új terveink is vannak – mondta a lapnak az ÖPE vezetője.