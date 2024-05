Lázár János: A BYD beruházása az egész térség számára fejlődési lehetőség

A kormány számára a dél-alföldi régió fejlesztése is kiemelt feladat – emelte ki Lázár János Makón elmondott szavait az MTI. Az építési és közlekedési miniszter a makói ipari parknál tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány azt szeretné, ha Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc után Szeged térségében is létrejönne egy ipari centrum, és Szeged végre a gyorsan fejlődő és erősen gyarapodó városok sorába lépne.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) Csongrád vármegyében két kiemelt projekttel foglalkozik: a makói ipari park ivóvíz- és szennyvíz-hálózatának bővítésével és a BYD szegedi beruházásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekkel – közölte Lázár János.

A szegedi autóipari beruházáshoz szükséges több százmilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztést teljes egészében az ÉKM valósítja meg. Ez magában foglalja az új autógyár összekötését az M5-ös autópályával, egy új terminál és a vasúti kapcsolat kialakítását a Szeged–Budapest vonallal és a szükséges ivóvíz- és szennyvízkapacitás kialakítását – tudatta a miniszter. Hozzátette: a kormány garantálni fogja, hogy az üzem működéséhez rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű gáz és villamos energia is.

A BYD beruházása az egész térség számára fejlődési lehetőség, különösen azoknak a településeknek, amelyek felkészültek az autóipari beszállítók fogadására

– hangsúlyozta Lázár János, hozzátette: Makó is ezek közé tartozik. Erre garancia az M43-as autópálya és az is, hogy a kormány tervezi a várost Szegeddel összekapcsoló vasútvonal felújítását, és megfontolja egy új elővárosi vasút, tram-train kiépítését is – közölte a miniszter.