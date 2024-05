Magyar Péter kemény üzenetet kapott a miniszterelnök politikai igazgatójától

Magyar Péter legújabb posztjában azt jelentette be, hogy holnap feljelenti Orbán Viktor miniszterelnököt. Posztja alatt a miniszterelnök politikai igazgatója, stílusosan egy kommentben osztotta ki a baloldal újdonsült messiását. Orbán Balázs azt írta:

Kedves Péter! Nem vagy te nyeretlen kétéves, tudod, hogy hogyan megy ez: azt, hogy háborúpárti vagy-e, vagy sem, nem te döntöd el, hanem a finanszírozóid és a futtatóid. S az a rossz hírem van számodra, hogy ők bizony mind háborúpártiak. Nem kicsit, nagyon.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a globális baloldalhoz köthető csoportok nem a menő napszemüvege miatt támogatják Magyar Pétert, hanem azért, hogy végrehajtsa majd a parancsaikat.

„Úgyhogy tök mindegy, hogy mit mondasz, te is háborúpárti leszel, illetve már most is az vagy.

De ne aggódj, a magyarok nem fogják engedni, hogy a döntés a te kezedbe kerüljön. Gát épül, árhullám levonul, aztán viszlát! Addig is jó hergelést!

Üdv, Balázs” – írta Magyar Péternek Orbán Balázs, aki a jelek szerint még fideszes korában is ismerte a baloldali politikust.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Képernyőkép)