Orbán Viktor: Nem akarunk migránsokat, mert meg akarjuk tartani az otthonunkat + videó

Villámlátogatás a világhírű Jándon – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Orbán Viktor csütörtökön kampányjárása közben megállt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen is, ahol a község lakói köszöntő táblájukon már a határnál leszögezték: „No migration, no gender, no war.” A települést elhagyóknak az elköszönő tábla felirata is beszédes: „Otthont, Hitet, Békét, visszavárunk!”

– A migráció ugyanaz, mint az otthon. Azért nem akarunk migránsokat, mert meg akarjuk tartani az otthonunkat. Apa az férfi, az anya meg nő, az azt jelenti, hogy úgy ahogy, ahogy egyébként a Jóisten teremtette. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy hit, az azt jelenti, hogy no gender – mondta a miniszterelnök.

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt Orbán Viktor nyíregyházi látogatásáról is, ahol a miniszterelnök megbeszélést folytatott Kovács Ferenc polgármesterrel és a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület tagjaival, majd a helyi szavazóknak is beszédet tartott. Az eseményen a miniszterelnök elmondta: vannak, akik nyernek a háborún, ők háborút is akarnak, ezért is vannak háborús kormányok többségben Európában, de a többség mindig veszít a háborún.