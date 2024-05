Véget ért a menekülő szerb rablók kalandja

Jogerősen tíz, illetve hét év hat hónapnyi fegyházra ítélte a bíróság azt a szerb testvérpárt, akik még két éve egy debreceni ékszerboltot próbáltak kirabolni, majd menekülés közben több autót is összetörtek Debrecenben.

Az most hozott ítélet kapcsán a Bors felidézte,

a szerb testvérpár egy gáz-riasztó fegyverrel rontott rá a Hatvan utcai ékszerbolt tulajdonosára, akit összevertek, majd megpróbáltak elvinni 83 darab, csaknem 4,5 millió forint összértékű aranygyűrűt.

Az üzlet tulajdonosa azonban nem hagyta magát, annak ellenére, hogy megverték, nem hagyta, hogy az ékszereket elvigyék, így a rablók végül zsákmány nélkül, még a fegyvert is hátrahagyva elrohantak, majd egy sárga Fiat Seicentóval elmenekültek a helyszínről.

Ekkor vette kezdetét a filmbe illő üldözés, egy járókelő ugyanis értesítette a rendőrséget. Üldözőbe vették a szerbeket, akik több autót is összetörtek, köztük a sajátjukat is, így gyalog próbáltak menekülni, végül azonban elkapták őket.

A Debreceni Ítélőtábla most jogerősen is elítélte a szerb testvéreket, noha a páros és a védők korábban enyhítést kértek, mi több, az utolsó szó jogán mind a ketten bocsánatot kértek, sőt, az idősebb testvér azt is megígérte: minden okozott kárt megtérít.

Ő egyébként a Haon szerint beismerte, hogy a rablást ő tervelte ki, öccse pedig azt sem tudta, mit tesz. Ezt a férfi ügyvédje is megerősítette, mint mondta, védence alacsony műveltségű, továbbá korábban már pszichés betegségekkel is kezelték.

– Kiterveltük a cselekményt, de a kivitelezés során rádöbbentünk, hogy nem érdemes tovább folytatni – mondta tolmácson keresztül az idősebb testvér. A bíróság azonban végül

egyiküket tíz, míg másikukat hét év hat hónapnyi fegyházra ítélte. Az időseb testvért végleg kiutasították Magyarországról, ugyanis időközben kiderült: itt sem lehetett volna a rablás idején,

miután többszörös visszaeső, egyszer már elrendelt kiutasítás hatálya alatt illegálisan tért vissza Magyarországra és követett el újabb bűncselekményt.

Borítókép: Jogerősen elítélték a szerb testvérpárt (Fotó: Haon)