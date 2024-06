Egy díszpolgár volt a brutális miskolci gyilkosság áldozata

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, brutális emberölés történt kedden délelőtt Miskolcon az egyik áruház parkolójában. Az elkövető kalapáccsal verte az áldozatot, főként a fején, illetve elütötte az autójával, esélyt sem hagyva neki a túlélésre.

A Boon legfrissebb információja szerint a 76 éves sértett menekülni próbált, és be akart szállni a saját autójába, amikor a 36 éves támadója a járműjével nekihajtott, totálkárosra törve az idős férfi autóját, és olyan sérüléseket okozva neki, ami azonnali halálhoz vezetett.

A rendőrség szerint elhúzódó vitás helyzet vezetett a halálos tragédiához, míg a Boon már kedden jelezte, elszámolási vita állhat az elmérgesedett viszony mögött. Azonban a Boon kiderítette, nem csak a haragos viszony vezetett a tragédiához: az elkövető ugyanis már többször állt gyógykezelés alatt, pszichiátriai előélete is van, és gyógyszerfüggőséggel is kezelték.

Egyébként egy miskolci, autójavítással foglalkozó vállalkozó fiáról van szó, aki korábban már egy autós száguldozás, közlekedési kihágás miatt is a rendőrség látókörébe került

– tette hozzá a hírportál. Információik szerint előélete miatt az elkövetőnek automatikusan az elmeorvosi kivizsgálására is sor kerül ezekben a napokban.

Egy ismert környezetvédő volt az áldozat

A Boon megtudta azt is, hogy az áldozat egy ismert környezetvédelmi aktivista volt, főként a kétezres évek elején. Több környezetvédelmi ügyben is harcot indított korábban, főleg Szikszó környékén. Természetvédelmi egyesületet is alapított és több nagyvállalatnak „nekiment” környezetszennyezés miatt, országos médiavisszhangot is kiváltva.

Több atrocitás is érte ekkoriban, kromofággal öntötték le az autóját, 2008-ban belőttek az ablakán, 2011-ben pedig megtámadták a saját lakásában és összeverték,

a férfi akkor súlyos sérülésekkel került kórházba, a támadók átkutatták a lakását, de sem pénzt, sem más értékeket nem vittek el, állítólag iratokat kerestek.

A kilencvenes években önkormányzati képviselő is volt, 2012-ben a több évtizedes áldozatos, kitartó munkájáért, amelyet Szikszó demokratikus viszonyainak erősítéséért, a környezet védelmében tett díszpolgárrá avatták a településen.

Az elkövető letartóztatását a hírportál információi szerint kezdeményezte a vármegyei rendőr-főkapitányság, erről csütörtökön dönthet a bíróság.