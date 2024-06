Feljelentették Magyar Pétert

Magyar Péter botrányt okozott az ATV-ben

Mint a Magyar Nemzet megírta, a Tisza Párt alelnöke azért rohant el az ATV adásából, mert a műsorban szembesítették korábbi hazugságával, miszerint a csatorna nem szerepeltette. Magyar Péter ugyanis korábban arról panaszkodott, hogy március 28. és május 3. között egyszer sem hívták be az élő adásba. Rónai Egon műsorvezető ennek cáfolatára adott át Magyar Péternek egy csokor bizonyítékot.

A csatorna tájékoztatása szerint az utóbbi hónapokban legalább tizennyolc alkalommal keresték, és a Magyar Péter által sérelmezett időszakban is három megkeresést kapott a politikus. Az ATV telefonon és SMS-ben is próbálta elérni, hogy menjen be az Egyenes beszédbe vagy a csatorna Start című műsorába, de a sok megkeresésre nem reagált. A közlés szerint emellett Magyar Péter hét alkalommal szerepelt a csatorna élő adásában március 13. óta: az Egyenes beszédben a mostani adás előtt kétszer is volt, május 31-én és június 7-én este, másfél nappal a választás előtt.