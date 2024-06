Farkas kószál Nógrádban: mit tegyen, ha találkozik vele?

Újabb farkas bukkant fel Magyarországon. Az állatot nemrég a Nógrád vármegyei Mátraalmás és Galyatető közötti útszakaszon filmezték le. A videóban jól látható, hogy az állat nem fél az emberektől és a gépjárművektől sem. A Nógrád vármegyei hírportál korábban megkérdezte Szabó Lászlót, a Nógrád Megyei Vadász Szövetség elnökét, az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezetének titkárát arról, mit kell tenni egy farkas vagy medve észlelése esetén. A szakember elmondta,

az, hogy sokan szabadon engedett kutyákkal járják az erdőt, nem egy bölcs döntés, ugyanis valóban vannak farkasok és medvék a környéken, akik nem igazán kedvelik az ebeket. Egyébként sem megengedett az erdőkben póráz nélkül kutyát sétáltatni. Baj pedig akkor van, ha a kutya meglát egy farkast, és odamegy hozzá. Az ebekben ugyanis benne van a vadászösztön, azonban a vadállatokat nem jó megzavarni, támadhatnak is. Ráadásul nem félnek sem az embertől, sem a kutyától.

A szakértő elmondta, az elmúlt öt évben egyre jobban elszaporodtak a farkasok, így valóban oda kell figyelni egy-egy erdei kirándulás során. Találkozhatunk velük például a Cserhátban, a Mátrában, a Bükkben, de a Karancsban is.

Jómagam is találkoztam már velük, így például Hollókőben. Az a baj, hogy ezek a farkasok egyáltalán nem félnek az embertől, még fényes nappal is lehet őket látni. Fontos, ha valaki összefut egy farkassal, lehetőleg ne közelítsen hozzá, óvatosan el kell távolodni

– hívta fel a figyelmet az elnök, aki szerint a medvénél még rosszabb a helyzet. A kis bocsokkal lévő medvék védelmezik az utódaikat, így könnyen támadnak. Amennyiben valaki medvét lát, mindenképp a másik irányba kell elindulni, de nem szabad szaladni. Fontos az is, hogy beszélgetni kell, de nem ordítani. A medve nem támad, ha nem érzi veszélyben magát. Sok mindent pedig nem is lehet tenni ellene, hiszen gyorsabb és erősebb is az embertől. Érdemes egyébként a gombázóknak is nyitott szemmel járniuk, ugyanis, ha meglepik a medvét, nem lehet tudni, hogy elszalad vagy inkább megtámadja őket.

Szabó László kiemelte: állandó lakos lett a medve például Bárna térségében, de több helyen is kóborolnak megyénkben. Mivel ezek fokozottan védett állatok, így nem lehet semmit tenni ellenük. Az elnök arra is kitért, hogy a vaddisznók is most már malacaikkal járnak és bizony, ha kutyával találják magukat szembe, akkor a koca üldözni fogja őket. Ez pedig nagyon veszélyes.

A nyikom-bérci Gortva birtok tulajdonosa a lapnak elárulta, hogy tavaly ősszel náluk is jártak medvék, de farkasok is vannak a környéken. Ugyanakkor úgy véli, hogy nincs nagy okuk félelemre a turistáknak. Fontos, hogy beszélgessenek, hogy a medve hallja őket, és akkor elmegy. Ezenfelül a turistaútvonalakat sem érdemes elhagyni. A medve elég nagy területen mozog, nem lehet tudni, hogy mikor és hol van éppen. A tulajdonos kifejtette: ha van hova, akkor a medve elmegy. Ugyanakkor az egyre nagyobb probléma, hogy az ember elveszi az állatok élőhelyét, hiszen a természet területe folyamatosan csökken.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, Nógrád vármegyében Mátraalmás és Galyatető között láttak legutoljára farkast. Tóth Zoltán, Szuha község polgármestere az önkormányzat közösségi oldalán felhívta a helyiek figyelmét arra,

ne vigyenek magukkal kutyát, ne engedjék el a gyermekeket távolabb bóklászni, és csapjanak zajt, ha az erdőben járnak.

„Bár akkor sincs garancia arra, hogy a videó főszereplője elkerül minket” – tette hozzá a polgármester. Rámutatott: a videófelvétel alapján nem fél az autótól, nem reagál a kiáltozásra, csak az autó oldalának csapkodása készteti távozásra.

Tóth Zoltán úgy véli, az állat fajtaazonosításánál két lehetőség van: egyesek szerint kutya, a többség szerint nem az. Ennek fényében szerinte az látszik, hogy nem tart az embertől, valószínűleg nevelt alomból származik. Lapunk megkeresésére a polgármester elmondta, mindenképp figyelmeztetni kellett a lakosokat, ugyanis rengetegen járnak gombázni a településhez tartozó erdőkbe, rengeteg a biciklis és a turista is.