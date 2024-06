Karácsony Gergely regnálása: eredmények helyett egy ciklusnyi vakáció

2019

Szeptember 22.

Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt Budapest mindenkié című programjának bemutatóját tartják – többedszerre. A szöveg nagyrészt a kormányzati korrupció vélelmezéséről szól, fejlesztést semmit nem tartalmaz. Annak apropóján, hogy a szervezők elküldték a helyszín előtt megjelenő kormánypárti szimpatizánsokat, Karácsony a jobboldaliakra célozva úgy fogalmaz: „Ilyen gyorsan fogják elhagyni Budapestet is”.

Szeptember 26.

Nyilvánosságra kerül egy hangfelvétel, amelyen Karácsony Gergely a zuglói szocialisták korrupciós ügyeiről beszél. Azt mondja: őt elásnák a családját többször is megfenyegető, a kerületet szétlopó MSZP-sek, ha visszamenne.

Október 13.

Önkormányzati választást rendeznek, amelyen országosan, több mint ötvenszázalékos eredménnyel a Fidesz–KDNP győz, ám Budapesten és tíz megyei jogú városban vereséget szenved. Az eredményt nagyban befolyásolta, hogy Borkai Zsolt győri polgármester szexbotrányba keveredett, és ennek felvéte­leit baloldali provokátorok a választások előtt néhány nappal kiszivárogtatták. A fővárosban jelentős súllyal estek latba a külföldiek által a baloldalra leadott szavazatok. A megválasztott új fővárosvezető győzelmi beszédében megígéri, hogy azokat is képviselni fogja, akik nem rá szavaztak. Sok más ígéretéhez hasonlóan ezt is elfelejti.

Október 16.

Karácsony Gergely három nappal főpolgármesterré választása után jelzi, hogy Dörner György nem nyerheti el ismét az Újszínház igazgatói posztját. Decemberben Bán Teodórát, a Szabad Tér Színház közmegbecsülésnek örvendő, 17 éve kinevezett igazgatóját le is váltja, indokolás nélkül. Ugyanígy indokolás nélkül vált le több igazgatót fővárosi cégek éléről, ezzel annulálva ígéreteit, amelyek féléves türelmi időre és a szakmaiság szempontjainak érvényesítésére vonatkoztak.

November 5.

A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén több főpolgármester-helyettest szavaznak meg, mint bármikor előtte, és jelentős fizetésemelésben részesítik az új többség tisztségviselőit. Nem esik szó programjuk azon passzusainak teljesítéséről, amelyekkel Karácsonyék megnyerték a választást. Így nem kerül terítékre a húszezer forintos fűtési hozzájárulás és a 14 év alattiak ingyenes tömegközlekedése sem. A baloldal leállítja a nemzetközi díjakat nyerő épületterveket felvonultató Liget-projektet, nem emelhetők új épületek a Városligetben. A dél-budai szuperkórházat szintén nem támogatják, holott Karácsony az egészségügy fejlesztésével kampányolt, olyannyira, hogy programjának egyik fejezetcíme: Stadion helyett kórház. Gyurcsány Ferenc beül az első sorba, hogy a bírósági tárgyalásokhoz hasonlóan személyesen gyakoroljon nyomást a testületre. Miután több, MSZP-színekben megválasztott polgármester átlép a DK-ba, a Gyurcsány-párt birtokolhatja a politikai többséget a közgyűlésben. Draskovics Tibortól, a BKK elnökétől Mártha Imréig, a közműholding vezéréig telerakják a fővárost a bukott miniszterelnök régi kádereivel.

2020

Január 22.

Karácsony botrányos interjúja a köztévében, amikor a műsorvezetőnőt provokálja, aki az iránt érdeklődik, most is kerékpárral jött-e – mint a kampányban – vagy autóval. A főpolgármester válaszok helyett kioktatja a műsorvezetőnőt, s az első pillanattól kezdve gunyorosan áldozati pózba vágja magát. Kifogásolja, hogy eddig nem hívták meg, hiába bizonyítja a kolléganő az ellenkezőjét. A baloldali sajtó nekiesik a műsorvezetőnőnek és valósággal szégyenpadra vonja.

Április 6.

Eltitkolt tömeges vírusfertőzésre derül fény a Pesti úti idősotthonban. A fővárosi önkormányzat fenntartásában lévő intézményben egyre több lakó kapja el a koronavírust, így az országos tiszti főorvosnak kell közbelépnie. Müller Cecília személyesen tájékozódik a helyszínen, a főpolgármester – mint fenntartó – viszont sem akkor, sem később nem látogat el az otthonba. Kiderül: a szigorú előírásokkal szemben nincs állandó orvos az intézményben, ám hiába szólítják fel a főpolgármestert a pótlásra, később sem gondoskodik helyben lévő doktorról. Az év folyamán 55-en halnak meg és 313-an fertőződnek meg az otthon lakói közül. A főpolgármester az orosz és kínai vakcinákat kritizálva beszáll az ellenzéki kórusba. A kabinet kérése ellenére nem sűríti, hanem ritkítja a BKV járatait, növelve a fertőzésveszélyt.

Május 14.

A főpolgármester egy személyben dönt arról, hogy hétvégente lezárja a pesti alsó rakpartot az autósok elől, ezzel is nehezítve a forgalmat a járványhelyzetben. Ezután is egy személyben hoz döntéseket, a közgyűlés összehívása és a képviselők megkérdezése nélkül. Ezt azonban a nyugati baloldal nem teszi szóvá, annál inkább beszélnek a koronavírus-törvény apropóján „felhatalmazási törvényről” és diktatúráról, holott az Országgyűlés – a fake news állítások ellenére – minden héten ülésezik. Nem úgy, mint a hónapokig össze sem hívott Fővárosi Közgyűlés.

Június 22.

A járványhelyzetre fittyet hányva baloldali szervezetek tiltakozást tartanak a kormány intézkedései ellen. Karácsony Gergely a Lánchídnál – amelynek a felújítását késlelteti – az úttestre nehezen eltávolítható sárga festékkel az autósokat és gyalogosokat megtévesztő feliratokat pingál, amit aztán közpénzen takaríttat el.

Szeptember 3.

Kiderül, hogy Karácsony Gergely feltehetően azért hozza egymás után az autósokat sújtó, ám a felerősödő levegőszennyeződés miatt a gyalogosokra is káros hatással lévő intézkedéseket, mert többszöri nekifutásra sem volt képes megszerezni a jogosítványt. A városvezető ugyanis a kerékpársávokat az autók által igénybe vehető útfelületek rovására alakítja ki, ami állandó közlekedési dugók forrásává válik.

Szeptember 13.

A Párbeszéd tisztújítást tart, s ismét Szabó Tímeát és Karácsony Gergelyt választják társelnököknek. Holott a főpolgármester azt ígérte, hogy önkormányzati pozíciója miatt nem fogja jelöltetni magát újra a pártvezetői tisztségre.

November 29.

A BKV által kiírt busztenderen győztes cégről kiderül, hogy a pályázat meghirdetése előtt egy héttel alakították, egyetlen munkatársa van, viszont egy busza sincs, és Leisztinger Tamás pénzember, Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes volt élettársa érdekeltségébe tartozik. A BKV tudott arról, hogy kamucégről van szó, mégis nekik adták a megbízást. A főpolgármester összevissza nyilatkozik, azt mondja, nem kötöttek szerződést a céggel, de azt is állítja: nagy kötbérben állapodtak meg vele.

December 18.

Karácsony Gergely egymaga elfogadja és kihirdeti a fővárosi költségvetést, a járvány okozta veszélyhelyzet miatti rendkívüli felhatalmazást kihasználva. A fővárosi Fidesz felháborítónak minősíti az esetet, hisz hagyományosan vitát követően, mindig februárban fogadja el a közgyűlés a büdzsét.

2021

Január 20.

Háromezer kukát szerelnek le a fővárosban a vezetés utasítására nem nevesített kormányzati elvonásokra való hivatkozással. 2022. január 23-án aztán arról érkeznek hírek, hogy 150-et mégis visszaszerelnek. Rengeteg jegyautomatát is leszerelnek, ezáltal a járvány idején kígyózó sorokban ácsorognak – főleg külföldiek – a megmaradt készülékek előtt.

Május 10.

Karácsony Gergely egy bejegyzésében azt állítja, hogy középfokú nyelvvizsgája van angol nyelvből. Szerinte csupán annyival beszél rosszabbul angolul, mint amennyi a különbség a miniszterelnök oxfordi ösztöndíja és az ő középfokú nyelvvizsgája között. Később lelepleződik: nincs semmilyen nyelvvizsgája, így a Corvinus Egyetemen nem is tölthetett volna be régebben adjunktusi állást. A posztot megelőlegezték neki, ám eltanácsolták a PhD-képzéstől, amihez – ki tudja, hogyan – kapott egy igazolást, hogy beszél angolul. Később „hiperpasszív” angoltudására hivatkozik és senkinek nem képes válaszolni idegen nyelven. Szakdolgozata máig nem került elő. Önéletrajzában korábban nem létező doktorátusát is föltüntették.

Május 19.

Karácsony Gergely egy dunaújvárosi sajtótájékoztatón magából kifordulva leteremti az őt a nyelvvizsgával és egyetemi állásával kapcsolatban kérdező köztévés újságírót.

Június 28.

Szabó Tímea, Karácsony társelnöktársa feljelenti a Fidelitast a főpolgármester által méhlegelőnek kinevezett tűz- és allergiaveszélyes gaztenger részleges lekaszálása miatt.

Augusztus 26.

Karácsony nem tudja leírni helyesen saját nevét nyomtatott nagybetűkkel sem. „Karácsoly Gelgely”-ként aposztrofálja magát.

Október 10.

Megkezdődik a baloldali előválasztás második fordulója, amely a miniszterelnök-jelöltjük személyéről hivatott dönteni. Karácsony a mögötte végző Márki-Zay Péter javára meglepetésre visszalép október 8-án.

Október 16.

Kiderül egy videóból, hogy Karácsony még miniszterelnökjelölt-jelöltként arról beszélt egy nyilvános fórumon, hogy a Fideszt és a fideszeseket meg kell semmisíteni. „Legyen egy olyan alkotmányos béke Magyarországon, amihez az kell, hogy az a Fidesz, amit most ismerünk, megszűnjön. Beleértve azokat a szavazókat, akik most hisznek ezeknek a politikusoknak.”

November 4.

Az Anonymus nevű maszkos alak videó­ban hozza nyilvánosságra, hogy a Városházát el akarja adni a fővárosi vezetés. Karácsony tagadja az eladási szándékot és azt, hogy tudott mindenről, ám a belső beszélgetésekről napvilágra került, súlyos személyi érintettségeket bizonyító hanganyag cáfolja szavait. Az ügyben feljelentéseket tesznek s rendőrségi nyomozások indulnak.

November 29.

Felvétel bizonyítja, hogy Karácsony Gergely az Erzsébet hídon a buszsávban közlekedett megkülönböztető jelzés nélküli hivatali gépkocsijával. A főpolgármester volt az, aki az autósokat arra intette, inkább menjenek gyalog. Később fény derül rá, hogy a főpolgármester 19 hónap alatt majdnem egymillió forintot kocsikázott el.

2022

Január 18.

Karácsony a fővárosi vizsgálóbizottság előtt gőgösen trágárkodik, amikor a Városháza eladásáról van szó: „Sz…rok rá, hogy mi van a hangfelvételen…”

Még a Városháza épületét is elkótyavetyélték volna Fotó: Balogh Zoltán

Január 22.

Átadják a Magyar Zene Házát a Városligetben. A több rangos nemzetközi díjat elnyerő, különlegesen természetbarát – a fákat az architektúrába beépítő – épületről a főpolgármester közfelháborodást kiváltva úgy nyilatkozik: „egy parkban építkezni olyan, mint belepisilni egy szenteltvíz-tartóba egy templomban, ami talán belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk”.

Augusztus 26.

Márki-Zay Péter elbukott szivárványkoa­líciós kormányfőjelölt elárulja, hogy az általa vezetett álcivil szervezet, a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára, a baloldal részére az Egyesült Államokból hatalmas összegek áramlottak a választási kampányban és utána. Megnevezi Korányi Dávidot is, mint az Action for Democracy nevű szervezet vezetőjét, amelyen keresztül eljuttatták a pénzösszegeket az amerikai donorok. Leleplező, hogy Korányi – aki Bajnai Gordon korábbi bukott baloldali miniszterelnök tanácsadójaként is szolgált – akkor még Karácsony Gergely főpolgármester várospolitikai tanácsadója volt.

Október 7.

Szemétválság alakul ki a fővárosban. Mártha Imre, a főpolgármester által összevonással irányíthatatlanná és átláthatatlanná tett fővárosi gigaközműholding vezetője találkozik a sztrájkoló, alulfizetett szemétszállító FKF-dolgozókkal. Ködösen nettó bérkiáramlást emleget, arra utalva: túl sok a fizetésük, miközben ő hivalkodó luxusüdüléseiről, floridai luxusvilláiról és luxusautóiról híresült el. Karácsony kiáll mellette.

Október 15.

Nem engedik be a Hír TV-t a főpolgármesteri évértékelőre. Simon András kommunikációs igazgató arra hivatkozik, hogy nem regisztráltak. Karácsony szinte csak magát dicséri. Büszke az elért eredményekre, ám konkrétumokat szokás szerint nemigen tud említeni.

November 11.

A főpolgármester a dunai hajójáratok megszüntetése után a fogaskerekűt is leállíttatja. Korábban a dunai hajótendert is hasonló korrupciógyanú lengte körül, mint a buszok versenyeztetését. 2024. április elején Karácsony azt is bejelenti, hogy meg akarják szüntetni a belvárosi hajókikötőket, ami katasztrofális következményekkel járna főként a turizmusra.

December 10.

Hosszú hónapok Luca széke-tempójú munkálatai után átadja a fővárosi vezetés a Blaha Lujza teret, amely csökkentett tartalommal is sokkal többe kerül, mint a Tarlós István előző főpolgármester által elfogadott és a következő vezetésre hagyott terv. Betontenger és veszélyesen cérnavékony fák uralják a teret.

December 15.

Karácsony a Blahán szelfizik a működésképtelennek bizonyuló és drogos hellyé váló nyilvános vécével.

December 21.

Orbán Viktor az év utolsó Kormányinfóján is több mint két órán keresztül válaszol az újságírói kérdésekre. Ezzel még nagyobb lesz a kontraszt, miután a főpolgármester nem hajlandó a Tarlós István idején megszokott Budapest­infókat tartani. Karácsony arról válik

hírhedtté, hogy a szabad sajtóról fuvolázott szólamai ellenére a nem balos újságírókkal szinte soha nem áll szóba és folyamatosan sértegeti őket.

2023

Január 20.

Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kezdeményezi a nemzetbiztonsági bizottságban az ellenzék külföldi választási finanszírozásáról szóló jelentés nyilvánosságra hozatalát. Még több pénz érkezhetett a baloldali pártokhoz – így Karácsony pártjához, a Párbeszédhez is –, mint gondolták. 25-én kiderül, hogy a korábban ismertnél is több, négymil­liárd forintot meghaladó összeget utalt Magyarországra a Korányi Dávid volt főpolgármesteri főtanácsadó vezette Action for Democracy.

Február 7.

A főpolgármester erélyesebb fellépést követel Magyarországgal szemben, s megbüntetésünket kéri az általa is szervezett brüsszeli konferencián.

Március 15.

A baloldali pártok ünneplés helyett szabadságmenetet tartanak Budapesten, gyér részvétellel és Karácsony semmitmondó, ám a kormányt hevesen támadó beszédével.

Március 31.

Gyurcsány Ferenc nekimegy Karácsony Gergelynek a Spirit FM-en, amiért a főpolgármester szerinte nem hajlandó teljesíteni hazafias kötelezettségét, amikor nem támadja elég erőteljesen az Orbán-kormányt, azaz „ebbe a küzdelembe nem viszi bele az egész várost”. Úgy fogalmaz: rá kell ébreszteni a főpolgármestert, hogy rossz úton jár. Karácsony ezek után még feljebb csavarja a kormányellenes hangerőt, s egyre buzgóbban igyekszik főnöke kedvében járni.

Április 19.

Karácsony gyakorlatilag csődöt jelent Budapesten. Ezek szerint kiderül, hogy elköltötte azt a több mint 214 milliárd forintot, amit az előző főpolgármester, Tarlós István hagyott rá.

Május 24.

A fővárosi első ember az ATV stúdiójában arról beszél, hogy háborúban állunk Oroszországgal.

Június 20.

A főpolgármester bejelenti az április

21-én meghirdetett úgynevezett lakógyűlése eredményeit: marad az autók kitiltása a Lánchídról. Teszi és mondja mindezt úgy, hogy saját állítása szerint is a lakosság alig hét (!) százaléka, csupán 136 ezren vettek rajta részt – Karácsony mégis úgy hivatkozik az eredményre, mintha a budapestiek döntő többsége sorakozott volna föl mögötte. Pedig még a 14 évesek is szavazhattak, s csak a kormányt rágalmazó, elítélő válaszok voltak a kérdéssorban.

Június 28.

Karácsony azt nyilatkozza: adományládákban gyűlt össze ötszázmillió forint a 99 Mozgalmának. Semmilyen fotóval, felvétellel nem tudják bizonyítani, hogy létezett akár egyetlen ilyen ládika is. A főpolgármester ennek ellenére azóta is kitart a senki által komolyan nem vett állítása mellett a szabályszerűségről. Június 29-én viszont nem engedi a közgyűlésben a vizsgálóbizottság megalakítását.

Július 26.

A főpolgármester bejelenti: felemelik a BKK-s jegyárakat.

Augusztus 13.

Lapunk megírja, hogy Karácsonyék párt­alapítványa az EU által szorgalmazott akkumulátorgyárak s ezen keresztül a versenyképes, környezetbarát elektromos autók előállítása ellen kampányol.

Augusztus 15.

Biciklis felvonulással ünneplik meg a forgalmat blokkoló, állandó dugókat okozó kerékpársávokat és a pluszakadályt jelentő, a kerékpárosok védelmére sem alkalmas karókat, amelyeket a főpolgármester minden szakmai egyeztetés nélkül vezetett be és tervez további útszakaszokon.

Szeptember 20.

Az OTP feljelentést tesz Karácsony Gergely mozgalmának több mint gyanús pénzbefizetései miatt. 21-én új fejleményként kiderül, hogy a NAV is nyomoz az ügyben. Az adóhatóság Perjés Gábor, a pénzt új, összetapadt euró- és fontbankjegyekben a bankba szállító párbeszédes önkormányzati képviselő hamis vagyonnyilatkozatai ügyében is nyomozást indít. November elején Tordai Csabánál, a főpolgármester főtanácsadójánál is bizonyítékokat foglalnak le a hamis adománygyűjtő ládás jegyzőkönyvek miatt.

Szeptember 25.

„Azt fogom legyőzni, akit Orbán rám küld” – nyilatkozza Karácsony. Vagyis ha bárki kihívója akad, az szerinte csakis olyan ember lehet, akit „ráküldtek”.

Október 5.

A luxusban élő Mártha Imre fővárosi közműcégvezér is hatalmas prémiumot kap Karácsony Gergelytől. 11-én napvilágra kerül, hogy a főpolgármester a nyáron két nap alatt titokban csaknem háromszázmillió forint jutalmat osztott szét fővárosi cégvezetőknek.

December 26.

Karácsony szokásos trágárkodásával, nevetgélve beismeri az ATV-ben, hogy a főváros pénzügyi helyzete „a béka s…gge alatt” van. Magyarán ismét csődöt jelent.

December 27.

Karácsonyék kétmilliárd forint uniós pénzt buktak el a fel nem használt kerékpáros fejlesztéseken, s a kormánytól 2019-ben kapott 800 millió forintot sem sikerült felhasználniuk, amint azt Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár közli lapunkkal. A BKK viszont fejlesztésként tünteti föl összesítésében a sávok úttestre pingálását, sőt a Tarlósék által kiépített utakat is saját sikereként tünteti fel.

December 28.

Karácsony és helyettese, Tüttő Kata csónakázva szemléli meg az árvizet a Római-parton. A főpolgármester cinikusan lényegében úgy vélekedik, hogy azok, akik az egykori árterületre építkeztek, magukra vessenek.

2024

Január 23.

Leleplezik, hogy a Lánchíd felújítását ötmilliárd forinttal drágábban és csökkentett műszaki tartalommal végző A-Híd Zrt. 900 millió forintja landolt a több száz milliós számlagyárba előző év végén belebukó volt ügyvédnek, Vig Mórnak, az Amnesty Magyarország vezetője testvérének letéti számláján, amit fel is vettek készpénzben. A NAV nyomoz az ügyben.

Január 25.

Egy háttérbeszélgetésen Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója a rajtaütés­szerűen lakosságra zúdított járatrikítások előtti egyeztetés elmaradását azzal indokolja, hogy „ez olyan volna, mintha hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele”. A hatalmas felzúdulás hatására Walter végül – meglehetősen lagymatagon – elnézést kér. Karácsony visszavonja ugyan a járatritkítást, de a BKK-vezért feldicséri és nem váltja le.

Április 26.

Lapunk megírja, hogy további súlyos bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd felújításával összefüggésben. A hatóság ugyanis a túlárazott beruházáshoz kapcsolódó, a fővárosi baloldalig elérő számlagyár ügyében vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával nyomoz. Elképzelhető, hogy az elkövetőknek milliárdos sikkasztás és hűtlen kezelés miatt is felelniük kell. A főpolgármester nem hajlandó érdemben nyilatkozni ebben az ügyben sem.

Május 9.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje beszámol arról, hogy Ámon Ada, a főváros klíma- és környezeti főosztályának vezetője egy felvétel tanúsága szerint ki akarja tiltani a tízévesnél idősebb autókat Budapestről.

Május 11.

A Magyar Nemzet kideríti: egy eredetileg autókölcsönzéssel foglalkozó cég rejtélyes külföldi megbízásából szerzett 112 millió forintjából finanszírozhatták Karácsony Gergely 2019-es főpolgármester-jelölti kampányát. A pénzügyi machinációban Karácsony több belső embere, így Tordai Csaba, a Városháza jogtanácsosa, továbbá Perjés Gábor kerületi párbeszédes párttársa vett részt. Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő 15-én feljelentést tesz a kampányban megvalósuló több bűncselekmény miatt a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán.

Május 15.

Karácsony Gergely nevetség tárgyává válik azáltal, hogy lebukik: saját sajtósa interjúvolta meg az RTL Klubon. Eszerint még a kormányt rendszeresen támadó csatorna riportere sem elég megbízható számára.

Május 22.

Kiderül, hogy a főpolgármester lezáratná az egész dunai rakpartot.

Május 27.

Szentkirályi Alexandra emlékeztet, hogy Karácsony kilátásba helyezte: a következő ciklus elején lezárná az autósok elől a Nagykörúton belüli részt.

Május 29.

Példátlan módon a főpolgármester a közösségi oldalára kiteszi Tóta W. Árpád Hvg.hu-n megjelent írását, amelyben a publicista kirívó, csak a ráko­sista személyi kultuszban tapasztalt dicsőítésben részesíti őt. Az újságíró azt írta: „Lehet, hogy Karácsony Gergely nem tud becsavarni egy villanykörtét. Viszont ő maga világít. Jelenléte Budapest élén ígéret, hogy Magyarország nem csak Ázsia, nem csak kutyaugatás és asszonyverés alkoholgőzben.” Ezzel Karácsony elfogadja a durva hízelgést, s a magyar nép brutális szélső-SZDSZ-es becsmérlését. Ugyanakkor Karácsony nevetségesen ügyetlen emberként való beállításával is egyetért.

Borítókép: Márki-Zay Péterrel a 2021-es előválasztáskor. A mérhetetlen támogatottságú Párbeszéd társelnöke a főváros ügyeit mindig háttérbe szorította országos politikai ambíciói miatt (Fotó: Teknős Miklós)