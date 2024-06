Pécs baloldali önkormányzata az emberek érzékeny, személyes adatait szivárogtathatta ki

Nem lehet tudni hány ember adatai szivárogtak ki

Ezekben a cikkekben arról írnak, hogy az elmúlt tíz év önkormányzati lakáskiutalását megvizsgálta az önkormányzat és problémás esetekre bukkant. A jobboldali szimpatizánsok kapcsán nyilvánosságra is hoztak olyan adatokat, amiket korábban, más esetekben anomim módon, zárt ülésen tárgyaltak, mivel olyan személyes adatokról van szó, mint nevek vagy lakcímek. A PSN Zrt. vezérének, Máté Jánosnak a lapja, egy olyan jegyzőkönyvet is nyilvánosságra hozott, ami zárt ülésről készült és egy nem közszereplő személyes adatait is tartalmazta – írták.

Az önkormányzat hivatalos oldalán megjelölt „cikksorozat” kifejezés arra utal, hogy

az illetéktelenek kezébe nem csak egy, hanem sokkal több szenzitív adat kerülhetett ki az önkormányzattól.

– hangsúlyozták.

Még nem lehet biztosan tudni, hogy mennyi személyes adat került illetéktelen kézbe, de több ezer bérlakás van Pécsen. Az is érdekes kérdés lehet, hogy a történtek után a pécsiek személyes adatainak biztonságára milyen mértékben figyelnek oda a városházán. Azt sem lehet kizárni, hogy nem csak lejáratóknak kerültek ki az érzékeny adatok, lehet, hogy akár bűncselekmények elkövetésére is kijátszhatták valakik ezeket.