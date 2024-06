Rekordösszeg: kétmilliárdos kártérítésre kötelezték Magyar Péter jobbkezének bűntársát

Kétmilliárd-háromszázötven millió forint, ekkora kártérítést kellene fizetnie a bíróság döntése alapján F. Attilának, akinek a bűnszervezete csaknem 1200 embert vert át. Ez az a piramisjáték-hálózat, aminek a kiépítésében részt vett S. Mária, Magyar Péter bizalmasa is.

Az áldozatok eddig persze nem lettek kártalanítva, ami azért sem meglepő, mert a bűncselekményből szerzett hatalmas vagyont a bűnbanda eltüntette, a hatóságok sem bukkantak eddig a pénzek nyomára.

Ahogy arról már sokszor beszámoltunk, a történet szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, illetve az általuk létrehozott, Magyar Péter bizalmasát, S. Máriát is a soraikban tudó banda megszámlálhatatlan embert vert át, köztük ismert embereket és alvilági figurákat is. Az ikerpár által irányított szervezet közel nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárd került elő a pénzből.

Az ügyben 2018-ban jogerős döntés született, a csalási botrány kiagyalóját tizenegy évre ítélték, igaz, F. Attila hamarosan szabadulhat a rácsok mögül. Magyar Péter bizalmasa, egyben élettársa édesanyja már egy ideje szabadlábon van, de korábban ő is több évet ült börtönben, miután négy évre ítélték többrendbeli, bűnszövetségben, üzletszerűen, társtettesként elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt.

S. Mária a jogerős ítélet szerint összesen 350 millió forintos kárt okozott. Ráadásul az eljárás adatai szerint a nő azután is folytatta az ügyleteket és verte át az áldozatokat, hogy F. Attilát 2012-ben letartóztatták, akivel addig szoros kapcsolatban állt.