Vizsgálja az adatvédelmi hatóság Magyar Péter listázó botrányát

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság vizsgálatot indított Magyar Péternek az ATV munkatársainak vallási hovatartozását részletező bejegyzése miatt – tájékoztatta lapunkat a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István. Korábban a Budapesti Rendőr-főkapitányságon is feljelentést tett az ügyben, mert szerinte ki kell vizsgálni, hogy megvalósult-e a személyes adattal visszaélés vétsége.

Emlékezetes, hogy Magyar Péter múlt hétfőn este a közösségi oldalán megosztotta az ATV munkatársainak listáját, amelyen feltüntette a vallási hovatartozásukat is, ám ezek személyes adatnak minősülnek. A politikus többek között ezzel az akciójával kívánta alátámasztani, hogy állítása szerint előre kitervelt provokáció áldozatául esett, miközben csupán korábbi kijelentéseivel szembesítették őt az ATV műsorában.

Mint a Magyar Nemzet megírta, a Tisza Párt alelnöke nemrég kirohant az ATV adásából, mert a műsorban szembesítették korábbi hazugságával, miszerint a csatorna nem szerepeltette. Magyar Péter ugyanis korábban arról panaszkodott, hogy március 28. és május 3. között egyszer sem hívták be az élő adásba. Rónai Egon műsorvezető ennek cáfolatára adott át Magyar Péternek egy csokor bizonyítékot.

A csatorna tájékoztatása szerint az utóbbi hónapokban legalább tizennyolc alkalommal keresték, és a Magyar Péter által sérelmezett időszakban is három megkeresést kapott a politikus. Az ATV telefonon és SMS-ben is próbálta elérni, hogy menjen be az Egyenes beszédbe vagy a csatorna Start című műsorába, de a sok megkeresésre nem reagált. A közlés szerint emellett Magyar Péter hét alkalommal szerepelt a csatorna élő adásában március 13. óta: az Egyenes beszédben a mostani adás előtt kétszer is volt, május 31-én és június 7-én este, másfél nappal a választás előtt.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)