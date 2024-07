A kormánynak hála idén már nem a munkáltatók döntik el, mikor használhatjuk fel a gyerekek után járó szabadnapokat

Megteltek a játszóterek, sokan vannak a strandokon, rengetegen mennek kirándulni is a természetbe. Ezek a programok olyankor a legjobbak, ha az egész család részt vesz benne. Látszólag apró szabálymódosítások is sokat segíthetnek a családoknak, idén ugyanis már a szülők dönthettek róla, hogy mikor akarják kivenni a gyermekek után járó szabadságot – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Hollik István, aki arra is emlékeztetett, hogy korábban a munkáltató rendelkezett efelett. A kormány ezt nem tartotta helyesnek, hiszen csak a családok tudhatják igazán, mikor van a gyermeküknek leginkább szüksége rájuk.

Hisszük, hogy Magyarország erejét az egészséges és összetartó magyar családok jelentik.

– jelentette ki a KDNP-s képviselő.