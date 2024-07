Ellepi a szemét Szolnok ártereit az illegális szemétlerakók tevékenysége miatt

Szolnok környezetében (is), a Zagyva és a Tisza töltéseinek közelében, immáron ár- és mezőgazdasági területen is előszeretettel raknak le lakossági hulladékot és építési törmeléket egyaránt ismeretlen elkövetők. Szalay Ferenc polgármester a közösségi oldalán számolt be a legfrissebb illegális szemételhelyezésről és a kupac felszámolásáról – írta a Szoljon.

Szalay Ferenc a közösségi oldalán hangoztatta:

Az illegális szemétlerakókat fel kell tudnunk számolni, ennek pedig a tettenérés a legjobb módja

– írta a polgármester, majd elárulta: „A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakembereivel ma (július 30-án) egy külterületi részen gondolkoztunk együtt azon, hogy ezt miként lehet leghatékonyabban elérni. Egyebek mellett a térfigyelő kamerák kihelyezése az ilyen erdei részeken is megoldást jelenthet. Köszönöm nekik, hogy ezt a területet ma (a Kötivizig dolgozói) megtisztították a szeméttől!”

A városvezetés évek óta azon fáradozik, hogy az illegális hulladéklerakást megszüntesse. A problémát az okozza, hogy egyesek megkerülik a szabályokat, nem érzik magukat felelősnek a város, a környezetük és a természet tisztáságáért, és nem érzik tisztességesnek, hogy a keletkezett hulladékuk elszállításáért fizessenek a szolgáltatónak.