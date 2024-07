Érkeznek a viharok, jöjjenek ki a Balatonból!

A Kárpát-medencét északnyugat felől hullámzó frontrendszer közelíti, amely Franciarszágban, Németországban és Lengyelországban okozott sokfelé esőt, záporokat, helyenként zivatarokat.

Hazánk fölött vasárnap halad át az említett frontrendszer hidegfronti szakasza, mögötte erős, viharos széllel több fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk, de jelentős mennyiségű csapadékot országszerte nem hoz.

Helyenként zápor, kevés helyen zivatar – nagyobb eséllyel nyugaton, délnyugaton, valamint az Északi-középhegységben – fordulhat elő. Előbbi tájakon egy-egy hevesebb cella is kialakulhat.

Hétfőn száraz, túlnyomóan derült idő várható. Vasárnap az északnyugatira, északira forduló szél egyre többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Éjjel veszít erejéből a légmozgás, majd hétfőn ismét sokfelé megélénkül.

A hőmérséklet hajnalban többnyire 15 és 22 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos völgyekben ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn döntően 26 és 31 fok között várható.

Kedden derült, napos, száraz időre számíthatunk, helyenként kevés fátyolfelhővel. Az északi szél többfelé megélénkül, majd mérséklődik a légmozgás. A hajnali 9 és 17 fokról 27 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet kedden.

Szerdán derült, napos, száraz idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet szerda hajnalban 10 és 19, a délutáni órákban 30 és 34 fok között alakul.

Csütörtökön is derült, napos időre számíthatunk, majd fátyolfelhők érkeznek, az északnyugati határ közelében gomolyfelhők is megjelenhetnek, ott nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél sok helyütt megélénkül, Sopron környékén erős lökések is lehetnek.

A csütörtöki minimum-hőmérséklet 13 és 21, a csúcsérték már 32 és 37 fok között várható.

Pénteken az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett sok napsütés valószínű. Szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik.

A péntek hajnali 16 és 23 fokról már 31 és 38 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Szórványosan kialakulnak záporok, zivatarok. Az északnyugati, északi szelet gyakran élénk, időnként erős lökések kísérik. A szombat hajnali 15 és 23 fokról 29 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap napos időre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel, néhol záporral, zivatarral. Sokfelé megélénkül az északi szél. Vasárnap hajnalban 13, 20, délután 29 és 34 fok között várható.