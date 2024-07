Gianni Annoni is reagált Orbán Viktor bejelentésére

„Minden, ami adómentesítés, az segítség tud lenni” mondta Gianni Annoni, gasztronómiai szakértő és étteremtulajdonos a Mandinernek a kérdésre, hogy miként vélekedik Orbán Viktor bejelentéséről.

A miniszterelnök még pénteken jelentette be, hogy figyelemre méltónak tartja Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölt javaslatát a borravaló adómentességéről, és Magyarországon sem látja annak szükségét, hogy a borravalót adóztassák.

A kormányfő pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta: Donald Trumppal tárgyalt az ellene elkövetett merénylet előtt két nappal, többek között gazdasági kérdésekről is, és volt néhány olyan pontja a programjának, amely Magyarországon is szükségszerű újítás. Orbán Viktor egyúttal hozzátette: folyamatosan kapnak gondolatokat Donald Trump gazdasági programjából, ilyen a borravaló adójának eltörléséről szóló javaslat is, de ezen kívül más is lesz még, és erről elég alaposan beszéltek is Trumppal.

A miniszterelnök elmondta, a vendéglátósok fellélegezhetnek a bejelentés után, hiszen a legtöbb munkahelyen a fizetésük egy jelentős részét teszi ki a borravaló. A felszolgálók, pultosok és szakácsok körében sok vendéglátóegységben az alapfizetésüket a vendégektől kapott plusz pénzzel egészítik ki. Így tudnak versenyképes fizetést adni a munkáltatók, és ezzel tudják ösztönözni a dolgozóikat, hogy inkább itthon vállaljanak munkát, ne pedig külföldön – mondta a Kossuth rádióban a miniszterelnök.

Gianni Annoni örül a fejleményeknek

A Mandiner megkereste az üggyel kapcsolatban Gianni Annoni gasztronómiai szakértőt és étteremtulajdonost. Gianni szavai szerint a szervízdíj (ami általában 13-15 százalék és a végfogyasztás után számlázzák) 100 százalékát szét kell osztani a munkaválallók között, melynek az adótartama jóval kedvezőbb mint az alapbére. Hozzátette, hogy a munkavállalók után járó járulék (adó) mértékének a csökkentése vagy a 27 százalékos Áfa kategória csökkentése lenne a legnagyobb támogatás ennek a szektornak – olvasható az oldalon.

Gianni Annoni elmondta, a döntés emelne a vendéglátósok fizetésén, amit szerinte Magyarországon már most nagyon szép összegeket ér el. Gianni arról is szólt, hogy Budapesten egy pincér, egy vendéglátós kolléga, vagy egy munkatárs, borravalót vagy fizetést tekintve abszolút megkeresi azt a pénzt, ami külföldön.

Az étteremtulajdonos kiemelte: – Minden, ami adómentesítés, az segítség tud lenni – fogalmazott Gianni Annoni.