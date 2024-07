Jogerőre emelkedett a főpolgármester-választás végeredménye

Jogerőssé vált a budapesti főpolgármester-választás végeredménye, miután a hétfő délutáni határidőig nem érkezett a választások eredményét megállapító határozatokkal szemben jogorvoslati kérelem – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel.

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke a testület pénteki ülésén, a szavazatok újraszámlálását követően jelentette be, hogy Karácsony Gergely (Párbeszéd–Zöldek–DK–MSZP) nyerte a főpolgármester-választást. Az NVB elnöke akkor úgy tájékoztatott, hogy

Karácsony Gergely 371 538 szavazatot, Vitézy Dávid (Vitézy Dáviddal Budapestért–LMP–Zöldek) 371 245 szavazatot kapott, a két jelölt közötti különbség végül mindösszesen 293 szavazat.

Az ülésen elhangzott, hogy a főpolgármester-választás érvényes szavazatait azért számlálták újra, mert az Alkotmánybíróság július 5-i határozata szerint alaptörvény-ellenes volt a főpolgármester-választás eredményét megállapító június 26-i kúriai végzés, és a Kúriának új döntést kellett hoznia. A Kúria július 7-én közzétett végzésében az NVB korábbi határozatát részben megváltoztatva elrendelte a főpolgármester-választáson leadott összes érvényesnek nyilvánított szavazat átvizsgálását, újraszámlálását.

Sasvári Róbert a részletekről szólva közölte, hogy a szavazatok újraszámlálását a főváros 23 kerületében, 1367 szavazókörben végezték el július 9-én, 10-én és 11-én.

Ismertette, hogy június 9-én a főpolgármester-választáson 781 767 érvényes szavazatot adtak le, az érvénytelen szavazatok száma 24 548.

Karácsony Gergely második ciklusa hivatalosan októbertől kezdődik majd, ekkor alakul meg az új közgyűlés is, amelyben már nem lesz egyértelmű többsége az inkumbens főpolgármesternek, kihívója, Vitézy Dávid is itt vár majd rá, aki az LMP listájáról jutott be.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)