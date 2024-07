Szakértő a kalandparki gyermekbántalmazásról: „Kétgyermekes apaként is mélységesen elborzaszt”

A biztonsági szakértő arra is rávilágított, hogy a szülőknek is érdemes nagyon körültekintőnek lenniük a sporttáborok kiválasztásakor is.

Sportban jártas emberként és kétgyermekes apaként is mélységesen elborzaszt ez az eset és felháborítónak tartom a történteket. Szülőként számunkra az a legfontosabb, hogy ne történhessen meg még egy hasonló eset egy gyermekkel sem!

– mondta.

Borítókép forrása: Szolnoki Városüzemeltetési Kft.