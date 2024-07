Orbán Viktor: Következményekért kiált a szolnoki kalandparkban történt gyermekbántalmazás

– Nekem is van öt gyerekem, akiket táborba adtam nyaranta.

Nem kell túlbonyolítani a dolgot: tudom, hogy ki szervezi a tábort, és ez az ember, a szervező felelősséggel tartozik érte. Gondoskodik róla, vigyáz rá, és a gyerek hasznosan tölti el az idejét. Ilyen egyszerűen nem fordulhat elő

– szögezte le Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a szolnoki kalandparkban történt gyermekbántalmazási eset kapcsán. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormánynak az a dolga, hogy aki nem tud ennek a felelősségnek megfelelni, az ne szervezzen tábort. – Ilyen emberekre nem akarjuk és nem is fogjuk rábízni a gyermekeinket – szögezte le interjújának végén a kormányfő.

Az üggyel kapcsolatban nem a miniszterelnök volt az egyetlen politikus, aki a felháborodását fejezte ki. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára korábban azt mondta, elfogadhatatlan és felháborító az, ami a szolnoki kalandparkban készült videón látható.

A gyerekeket mindenhol védeni kell. A gyermekbántalmazók ellen a legszigorúbban lépünk fel. Nincs kibúvó, nincs kegyelem annak, aki gyermeket bántalmaz

– fogalmazott. A rendőrség a videófelvétel megismerése után azonnal nyomozást indított, és azonosították az elkövető személyét.

A rendőrség a minél gyorsabb eljárásra törekszik. Ennek érdekében a nyomozati iratok összeállításánál arra törekszik, hogy lehetőség nyíljon a bíróság elé állításra, így az elkövető gyorsabban felelősségre vonható, és rövidebb időn belül ítélet születhet

– hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette: – Gyors és szigorú büntetésre van szükség ilyen esetekben, mert a gyermekek biztonsága a legfontosabb. A gyermekvédelmi törvény szigorításai révén lehetőség nyílik súlyosabb büntetés kiszabására.

A gyermekbántalmazásra reagált a Magyar Karate Szakszövetség főtitkára. Tahon Róbert az esettel kapcsolatban döbbenetét fejezte ki.

Döbbenet. Megnézi az ember egyszer, kétszer, háromszor, és nem hiszi el, amit lát. A szövetség úgy ismerte az edzőt, mint aki rengeteget tett a gyermeksport fellendítéséért, azonban ezzel az üggyel méltatlanná vált a munkájára

– mondta a főtitkár.

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt az esetről, amikor a múlt héten a szolnoki kalandparkban egy felnőtt – mint kiderült, a csapat egyik felügyelője – olyan erővel rúgott egy kisfiúba, hogy az a levegőben megpördült, majd arccal előre a földre zuhant.

Az ügyben a lapunknak nyilatkozott Gerő Tamás ügyvéd is, aki elmondta, amennyiben az agresszív nevelőt garázdaságért ítélik el, akkor valószínűleg csak pénzbüntetést vagy közérdekű munka büntetést fog kiszabni a bíróság. Többről van szó azonban a szakember szerint, mint garázdaságról, ugyanis a kiskorú testi fejlődése is veszélybe került. Az ügyvéd szerint ha egy orvos szakértő megállapítja, hogy a felrúgott gyermek súlyosabban is megsérülhetett volna, akkor a nevelő nem számíthat ilyen enyhe büntetésre.

Gerő Tamás azonban emlékeztetett: garázdaságról akkor beszélhetünk, ha nem valósul meg súlyosabb bűncselekmény, azaz „csak” egy olyan kirívóan közösségellenes és erőszakos magatartás, ami másokban megbotránkozást, félelmet kelt.

Itt azonban ennél többről volt szó, ugyanis a kiskorú testi fejlődése is veszélybe került

– mutatott rá.

Szerinte az esetet egy orvos szakértőnek kellene majd megvizsgálnia, hogy a nevelő okozhatott-e volna olyan sérülést, ami nyolc napon túl gyógyuló, sőt akár maradandó fogyatékosságot vagy életveszélyt okozhatott volna. Kiemelte: mindenképpen vizsgálni kell a kiskorú veszélyeztetése bűntett felmerülését, hiszen a szülők rábízták egy nevelőre a gyereket, aki visszaélt ezzel a jogával, és bántalmazta a kisfiút.

Amennyiben a karatemestert kiskorú veszélyeztetése miatt ítélik el, akár öt évig terjedő szabadságvesztést is kaphat

– jegyezte meg Gerő Tamás.

Az is kiderült, a nevelőnek nem a szolnoki incidens lehetett az első agresszív megnyilvánulása: volt, hogy egy általa tartott karateedzésen pofozott fel egy fiút. Gerő Tamás megjegyezte: az ilyen jellegű bűncselekmények elévülési ideje minimum öt év. Amennyiben újabb incidensek kerülnek elő a nevelő magatartása miatt, mindenképpen foglalkoznak vele a hatóságok, adott esetben akár a büntetőügyek egyesítésével.