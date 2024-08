Korábban már elítélték, most hetvenötmillió forintnyi kábítószert találtak egy pécsi férfinél

Csaknem hat kilogramm, 75 millió forintnyi kábítószert találtak egy hatvanéves pécsi férfinél – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szombaton a Police.hu oldalon.

Fotó: Police.hu

A közlemény szerint a KR NNI pécsi osztálya indított büntetőeljárást kábítószer birtoklása miatt, miután olyan információkhoz jutottak, hogy Hollandiából származó kábítószerek Magyarországra juttatását egy magyar állampolgárságú, de Németországban is lakhellyel rendelkező férfi szervezheti.

Végül a magyar nyomozóknak és a német rendőröknek közösen sikerült a férfit azonosítani, illetve mind magyarországi, mind németországi tartózkodási helyeit is feltérképezni, így július 29-én összehangolt akciót szerveztek, és a hatvanéves férfit pécsi lakóhelye közelében elfogták.

A férfihoz tartozó ingatlanokban, valamint autójában összesen csaknem hat kilogramm kábítószert találtak a nyomozók. Az elsődleges vizsgálatok szerint a drog nagy része – közel 5 kilogramm – 3- és 4-CMC, vagyis kristályos, kábítószernek minősülő vegyület, míg kisebb része amfetamin, illetve kokain – írták. A kutatások során a rendőrök találtak még kábítószerek hígításához szükséges vegyszereket, illetve adalékanyagokat, de lefoglaltak informatikai eszközöket, illetve vagyonvisszaszerzés keretében több millió forintot is. A férfit különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit időközben a Pécsi Járásbíróság el is rendelt. Az is kiderült, hogy négy évvel ezelőtt a német bíróság jogerősen 6,5 év szabadságvesztésre ítélte kábítószer és pszichotróp anyagok kereskedelme miatt, de a büntetés végrehajtását 2027-ig felfüggesztette – tették hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Police.hu)