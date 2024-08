Lódarázs-invázióra figyelmeztetnek, nemcsak az erdőkben jelentenek veszélyt, a lakóövezetekben is megjelentek már

Agresszív lódarazsakra figyelmeztet a Bakonyerdő Zrt., az erdészek közlése szerint az elmúlt időben több természetjáró is jelezte, hogy a Nosztori Élményparktól délre, Paloznak település irányába haladva a kék háromszög turista jelzéssel ellátott turistaút közelében lódarázsfészek található, igencsak agresszív lakókkal, sajnos több csípés is előfordulhat.

Jobb, ha elkerüljük őket messziről

A társaság nemcsak a közösségi oldalán, hanem az érintett terület közelében is figyelmeztető táblákat helyezett ki, hogy az arra a kirándulókat ne érje meglepetés, hiszen azok számára, akik allergiások a darázscsípésre, akár egyetlen csípés is életveszélyes lehet. De a fejet és a nyakat érő csípések még a nem allergiások számára is hordozhatnak veszélyeket.

Az erdészek azt tanácsolják, semmiképp se hadonásszunk, csapkodjunk vagy hessegessük el ezeket a rovarokat, inkább óvatosan próbáljunk meg távozni, nagy ívben elkerülni. A magányos lódarázs ugyanis veszély esetén olyan feromonokat bocsát ki, amelyek nagy távolságról is jeleznek a kolónia többi egyedének, és azok veszélybe került társuk segítségére sietnek. Incidens éjszakai túrákon is történhet, mert a lódarazsak erősen vonzódnak a fényhez.

„Az augusztus végi, szeptember eleji időszak a hazai erdők egyetlen honos lódarázsfaja, az európai lódarázs életciklusának legintenzívebb időszaka. A fészkek ilyenkor a legnagyobb létszámúak, és ilyenkor zajlik a párzás is. A lehűlések beköszöntével azonban a kolónia szinte összes tagja elpusztul, így a rovarokkal való találkozás esélye majdnem a nullára csökken” – magyarázták.

Amikor megtörténik a baj

Néhány hete egy 40 év körüli nő a családjával kirándult egy Veszprém vármegyei kilátónál amikor egy lódarázsraj vette körül őket. A mentőszolgálat beszámolója szerint a nőt több szúrás érte testszerte, majd szédülni kezdett, hányingere lett és úgy érezte, mintha a torka is dagadni kezdett volna. A segítség szerencsére gyorsan jött, és rövid időn belül egy mentőhelikopter érkezett a helyszínre, az allergiás beteget végül stabil állapotban, légi úton szállíthatták kórházba a mentők.

Csípés esetén – amennyiben nem vagyunk rá allergiások – az legfontosabb, hogy borogassuk a csípés helyét, a hidegnek köszönhetően azonnal enyhülni fog a fájdalom és a viszketés. A népi gyógymódokat viszont kerüljük, és ehelyett a patikákban szerezzünk be olyan terméket, amely képesek semlegesíteni a mérget, enyhíteni a fájdalmat és csökkenteni a duzzanatot.

Allergiás reakció esetén pedig ne várjunk egy percig sem, amint légszomj, szédülés, hányinger vagy hányás lép fel, azonnal kérjünk orvosi segítséget. Ha pedig a szánkat vagy a torkunkat csípte meg a darázs, sürgősen cselekedjünk, hiszen a légutak annyira feldagadhatnak, hogy megfulladhatunk.

A lódarázs fészke, akár egy papírmasé: összerágott fakéregből készítik a rovarok. Fotó: Canva

Mihez kezdjünk a fészekkel?

Nemcsak az erdőkben, de a lakóövezetben is jelen lehetnek a rovarok, így a kertekben, padlásokon szintén találkozhatunk a fészkükkel, de a játszótereken is felbukkanhatnak.

A Greendex cikke szerint onnan tudhatjuk, hogy lódarazsakkal van dolgunk, hogy napközben kissé zajosabb lesz a kert, ilyenkor az aktív dolgozók szorgoskodnak, este pedig egy óvatlanul felkapcsolt kinti lámpára is nagy létszámban sereglenek oda.

Ha ebben az időszakban fedezzük fel a lakóhelyüket, akkor semmiképp se menjünk a közelébe, a fészek két-három méteres körzetében ugyanis a darazsak nagyon ingerlékennyé válnak, és hajlamosak egy rossz mozdulatunkra támadásba lendülni. Fontos, hogy szakértő segítségét kérjük, mert megfelelő védőöltözet nélkül halálos veszélybe is kerülhet az ember, hiszen a már korábban említett feromonok kibocsátása miatt hamar szembe kerülhetünk az egész kolóniával.